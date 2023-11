Campionato di promozione. C’è l’atteso derby tutto maremmano tra il Sant’Andrea e il Belvedere

Settima giornata di campionato per il girone B di Promozione col derby maremmano tra Sant’Andrea e Belvedere che risalta in questa giornata. E che si gioca oggi. Anticipo di campionato per il girone B con le due formazioni maremmane in campo alle 15.30. Il team di Nicola Giallini, vincendo domenica ed approfittando di alcuni passi falsi davanti, si è rifatto sotto ai piani alti della classifica e ora ha 13 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista.

Il Sant’Andrea invece è in lotta per non retrocedere e dovrà sfoderare la prestazione giusta per provare a rallentare la corazzata di Giallini.

Insomma una partita che dovrebbe riservare emozioni anche se le due squadre hanno motivazioni diverse.

Domani invece l’Invictasauro, fresca di vittoria contro la forte Sestese vuole continuare a sognare ed ospiterà l’Armando Picchi, fanalino di coda con 3 punti, ma squadra reduce da una vittoria contro l’Atletico Maremma che ha fatto notizia. Risultato quindi non scontato. A chiudere il quadro, domani, l’Atletico Maremma di mister Lorenzini che, proprio sconfitto domenica dall’Armando Picchi, oggi farà visita ai Colli Marittimi, formazione alla portata che ha due punti in più dei maremmani, che però dovranno dimenticare la sconfitta di domenica contro l’Armando Picchi. Il programma: (domani) Colli Marittimi-Atletico Maremma, (domani) Invictasauro-Armando Picchi, (oggi) Sant’Andrea-Belvedere.