Campionato di Promozione: Fiesole sfida Casentino Academy per un posto in Eccellenza

Per il campionato di Promozione, oggi alle ore 16, nei tre gironi, sono in programma le finali degli spareggi play off per stabilire la squadra che si classificherà al 2° posto. Per regolamento in caso di parità al 90’, saranno effettuati i supplementari. In caso di ulteriore parità, supera il turno la squadra meglio classificata al termine del campionato. Successivamente le tre squadre vincitrici assieme al San Giuliano (vincitore della Coppa Italia), parteciperanno allo spareggio finale per stabilire la squadra che salirà in Eccellenza.

Pertanto, per il girone C l’unica squadra fiorentina rimasta in competizione è il Fiesole che sul neutro di Pontassieve affronterà gli avversari del Casentino Academy (arbitro Corti di Prato). La squadra di Selvaggio essendo classificatasi alle spalle della formazione aretina, per superare il turno necessita di un solo risultato, quello dei tre punti. Per la formazione, il Fiesole sarà privo di Fantechi per infortunio e del portiere Mariotti squalificato, sostituito da Raveggi. Per il resto non sono previste altre novità, con solita formazione puntando su gli attaccanti Gigli e Failli che partiranno dall’inizio, con l’alternativa di impiego di Forconi e Liberati.

Infine, queste le altre finali play off odierne. Girone A: Pietrasanta-Larcianese (arbitro Noto di Pisa), girone B: Atletico Maremma-Massa Valpiana (arbitro Foresi di Livorno).

G. Pul.