Campionato di Promozione: Mesola e Comacchiese in lotta per la vittoria finale

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 16,30, per l’ultima giornata di stagione regolare. Per quanto riguarda la vittoria finale, tutti gli occhi saranno puntati sul duello a distanza tra il Mesola (primo a 66 e pronto ad ospitare l’Msp) e la Comacchiese (seconda a 65 e attesa dal difficile derby sul campo della quinta forza del campionato Centese).

All’attesa sfida tutta ferrarese che potrebbe decretare le sorti di questo campionato presteranno grande attenzione anche Valsetta Lagaro e Bentivoglio che, terze e quarte in classifica, andranno alla ricerca di un risultato positivo per essere certe di strappare il pass per i playoff: i primi faranno visita ai X Martiri mentre i secondi saranno di scena sul campo della Portuense.

Il Faro Gaggio chiuderà la stagione in casa del Valsanterno (con cui condivide il sesto posto) mentre il Petroniano ospiterà il Casumaro.

Grande bagarre è attesa anche in zona salvezza, dove attualmente vi sono sei squadre in quattro punti: Felsina (32) e Trebbo (31) si sfideranno nel delicato derby tutto bolognese mentre il fanalino di coda Junior Corticella (28) è atteso dal fondamentale scontro diretto casalingo contro il Consandolo (32).