Campionato di Promozione: Mesola e Comacchiese in lotta per la vittoria finale

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la terzultima giornata di stagione regolare. Dopo un lungo equilibrio, domenica scorsa il girone C sembra aver preso una piega definitiva quantomeno per quanto riguarda la vittoria finale, che, al 99 per cento, si giocheranno la capolista Mesola (62) e l’ormai unica inseguitrice Comacchiese (59). I primi della classe ospiteranno oggi la quinta forza del campionato Valsetta Lagaro (54), mentre il team di Comacchio farà visita alla Portuense (29) in piena bagarre per non retrocedere.

Il Bentivoglio, terzo a 55, giocherà sul campo del fanalino di coda Junior Corticella (27) mentre la quarta Centese (54) e la sesta Valsanterno (51) affronteranno rispettivamente Masi Torello (27) e X Martiri (40).

Il Faro Gaggio, settimo a 46, ospiterà il Trebbo (30), il Petroniano (41) se la vedrà tra le mura amiche con il Consandolo (29) mentre a Castenaso andrà in scena il derby tra i padroni di casa dell’Atletico (34) e l’Msp (43). Match casalingo, infine, per il Felsina (29) che, affamatissimo di punti salvezza, giocherà a domicilio contro il Casumaro.