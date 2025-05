Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli anticipa il match contro Civitella

L’ultima giornata del campionato di Promozione è più che altro una passerella per le 5 formazioni del Ravennate. I verdetti sono già scritti. Il San Pietro in Vincoli può dunque anticipare a oggi alle 15.30 il match casalingo contro il Civitella. La formazione di mister Delmastio, tredicesima in classifica, è a quota 37 e, in chiave playout, col pareggio di domenica scorsa a Forlì sul campo dell’Edelweiss, è diventata irraggiungibile dal Forlimpopoli, che insegue a -3. In caso di arrivo a pari punti infatti, l’undici verdeblù è in vantaggio negli scontri diretti, vinti entrambi (2-1 all’andata in trasferta e 3-1 al ritorno).

L’altro aspetto da tenere in considerazione è la riattivazione del meccanismo del playout, ma le 2 squadre che in linea teorica sono in grado di insidiare i verdeblu (Bellariva ed Edelweiss), giocano lo scontro diretto, rendendo in ogni caso impossibile riportare a -6 il distacco della sedicesima classificata. Domani, alle 16.30, si giocano tutte le altre sfide. Il Cervia United, che è salita fino al 5° posto in graduatoria con 57 punti, ospita al ‘Todoli’ di Milano Marittima, la Savignanese, dodicesima a quota 38. Un match che potrebbe riservare qualche contenuto interessante è quello di Classe, dove la squadra di mister Polidori, sesta con 53 punti, ospita il Riccione, 4° con 59 punti e prima delle escluse dalla lotta per i playoff.

Lo Sparta Castel Bolognese, 10° a quota 39, vuol festeggiare la salvezza nel match casalingo contro il blasonato Diegaro, 7° con 50 punti. La Frugesport, fanalino di coda con 22 punti, dà l’addio alla categoria, giocando un match ‘impossibile’ a Fratta Terme sul campo della capolista, che potrebbe festeggiare la promozione in Eccellenza. La classifica marcatori: 24 reti Spadaro (Fratta); 21 Pasolini (Cervia); 20 Longobardi (Diegaro); 18 Fedeli (Savignanese). Sugli altri campi: Bellariva-Edelweiss Forlì, Misano-Stella Rimini, Verucchio-Bakia Cesenatico, Santarcangelo-Forlimpopoli.