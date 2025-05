Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli vince, Frugesport retrocede

Ultima giornata praticamente irrilevante per le squadre ravennati impegnate nel campionato di Promozione, con tutti i giochi – almeno per le compagini bizantine – già fatti. Tanto che il San Pietro in Vincoli, comunque andassero le altre gare, ha giocato sabato in anticipo, vista la salvezza già aritmetica, anche in virtù dello scontro diretto tra Bellariva Virtus ed Edelweiss, risolto a tutto vantaggio della prima con la retrocessione diretta della seconda. San Pietro in Vincoli che, dunque aveva giocato e vinto sabato 2-0 contro il Civitella, grazie alle reti di Soldati e Borgini, una per tempo.

E resta questa l’unica vittoria del fine settimana in Promozione per le ravennati, anche per totale mancanza di motivazioni e per le tante motivazioni altrui: è il caso della Frugesport, da tempo condannata al ritorno in Prima Categoria (vinta lo scorso anno davanti all’Edelweiss, entrambe retrocesse) e travolta 6-1 a Fratta Terme – di Luca Alpi il gol della bandiera – con i forlivesi primi e promossi in Eccellenza ma bisognosi dei tre punti per conservare il vantaggio risicato sullo Young Santarcangelo, condannato così ai playoff contro il Misano, col quale giocherà la sola finale, visto il tanto distacco con quarta e quinta.

Quinto posto che resta al Cervia United, anche se arriva la sconfitta in casa per mano della Savignanese a causa del gol proprio al 90’ di Filippo Protti. Cervia staccato di ben 21 punti dal Santarcangelo e quindi niente spareggi promozione, visto che il distacco massimo consentito è di 7 punti. Per quanto riguarda le altre formazioni ravennati, pareggia 1-1 il Classe col Riccione: al gol di Balzani al 18’ risponde al 24’ Tonini su rigore mentre cade lo Sparta Castelbolognese 0-4 in casa contro il Diegaro.

Ugo Bentivogli