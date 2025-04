Campionato di Promozione: Scontri Decisivi per la Salvezza nella Penultima Giornata

La penultima giornata del campionato di Promozione potrebbe emettere i primi verdetti in chiave salvezza. Su tutti i campi si gioca in contemporanea alle 16.30. Il campo principale è l’antistadio ‘Morgagni’ di Forlì, dove va in scena uno scontro diretto ad alta tensione.

Edelweiss-Spiv. L’Edelweiss (28) ospita infatti il San Pietro in Vincoli (36). Le due squadre sono distanziate di 8 punti in classifica. Se i padroni di casa vincono, risucchiano lo Spiv in zona playout. Col pareggio, si rinvia tutto all’ultima giornata. Se invece i ravennati di mister Delmastio fanno bottino pieno, la salvezza (benché non matematica) sarebbe molto probabile.

Bakia-Sparta Castel Bolognese. A quota 38 c’è lo Sparta Castel Bolognese che gioca al ‘Moretti’ di Cesenatico contro un Bakia già mentalmente in vacanza. Un successo corsaro vorrebbe dire salvezza anticipata per i castellani, che comunque potrebbero dormire sonni tranquilli anche col pareggio. Solo un ko rimescolerebbe le carte, rimandando l’esito all’ultimo turno. Una posizione di classifica migliore, e i contributi economici destinati a chi impiega con costanza i giovani, sono le motivazioni che animano le altre sfide di questi finale di stagione.

Diegaro-Cervia United. Il Cervia United, quinto a quota 54, gioca in trasferta sul campo del Diegaro, 7° della classe a quota 50.

Civitella-Classe. Anche il Classe, 6° con 53 punti e reduce da 3 vittorie consecutive, gioca lontano da casa, ospite del Civitella, che ha appena conquistato la salvezza matematica.

Frugesport-Verucchio. La Frugesport, ultima della classe con 19 punti, saluta la categoria e il proprio pubblico, ospitano al ‘Mambelli’ il Verucchio, penultimo con 23 punti e teoricamente ancora in cosa per raggiungere la zona playout.

Sugli altri campi: Forlimpopoli-Misano, Riccione-Fratta Terme, Savignanese-Santarcangelo, Stella Rimini-Savignanese.