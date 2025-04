Campionato di Promozione: sfide decisive per playoff e salvezza

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 16,30, per la penultima giornata di stagione regolare. Se la vittoria è ormai un’esclusiva per le due ferraresi Mesola, prima a 63, e Comacchiese, seconda a 62, ecco che alcune delle nostre portacolori sono ancora in corsa o per un posto nei playoff o per la bagarre per non retrocedere.

Il Bentivoglio, terzo a 56, è atteso dal big match contro la quinta Centese (54) mentre il Valsetta Lagaro, quarto a 55, ospiterà la Valsanterno, sesta a 52. Il Faro Gaggio, settimo a 49, è pronto ad affrontare, tra le mura amiche, il derby contro il Felsina, sestultimo a 32 e in piena lotta salvezza, il Petroniano, nono a 44, farà visita al Trebbo, quintultimo a 30 ed affamatissimo di punti, mentre l’Msp, decimo a 43, se la vedrà a domicilio con i X Martiri (41). L’Atletico Castenaso, ormai salvo a 37, farà visita alla seconda della classe Comacchiese mentre lo Junior Corticella, ultimo a 28, ma ancora in grado di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, cercherà di far valere la maggiore fame di punti sul terreno di gioco del già salvo Casumaro (44).