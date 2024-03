CAMPIONATO DI PROMOZIONE. Una doppietta di Blanchard regala la vittoria al Belvedere contro il Castiglioncello

Una doppietta di Leonardo Blanchard regola il Castiglioncello 2-0 nell’anticipo del girone B di Promozione e consente al Belvedere di continuare a sperare per quanto riguarda il discorso playoff. Doppietta del difensore centrale grossetano che ad inizio ripresa sblocca l’incontro con un sinistro sporco sugli sviluppi di un corner battuto da Tantone.

Il raddoppio poco dopo stavolta di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da D’Angelo. Due reti in una manciata di minuti per il difensore dei grossetani che regala tre punti importanti alla formazione di Nicola Giallini che sta provando a tenere aperto il discorso, non certo facile, playoff.

BELVEDERE: Selmi, Ferri, Del Conte, Consonni, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disposizione: Pini, Pecciarini, Harea, Zaccariello, Marretti, Columbu, Fregoli, Bandini, Veronesi. All. Giallini. CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Landi, Pagliai, Nencini, Marzini, Molinario, Rossi, Mori, Fofana, Lo Vecchio, Figoli. A disposizione: Filucchi, Andrisani, Bernini, Lami, Nucci, Balducci, Malta, Bardi, Dell’Agnello. All. Citi. Arbitro: Scarabelli di Firenze. Reti: 13’st, 17’st Blanchard.

Oggi invece alle 15 il calendario prevede queste partite per le squadre maremmane: Atletico Maremma-San Miniato, Saline-Invictasauro, Sestese-Sant’Andrea.