Campionato di Seconda: Ultimi Verdetti e Sfide Decisive nei Gironi A e B

Anche il campionato di Seconda oggi decreterà gli ultimi verdetti. Nel girone A la vittoria del campionato è arrisa matematicamente sette giorni fa al Sassocorvaro. Qui a prescindere dai risultati odierni non si disputeranno i playoff perché la seconda (l’Olimpia Macerata Feltria) ha più di 10 punti di vantaggio sulla terza. Il Montelabbate è già retrocesso. Da definire il discorso playout tra la Frontonese e la Santangiolese dove tra le due il distacco è di 9 punti.

In caso di una vittoria della Frontonese con la Vis Canavaccio e la contemporanea sconfitta (o un pareggio) della Santangiolese con il Montelabbate, i punti di distacco salirebbero nella forbice dei 10 punti e quindi la Frontonese si salverebbe in maniera diretta. Queste le gare odierne (ore 16,30): Avis Sassocorvaro-Casinina; Ca Gallo-Vigor San Sisto; Cantiano Calcio-Olimpia Macerata Feltria; Carpegna-Vadese; Frontonese- Vis Canavaccio; Pole Calcio-Durantina S.Cecilia; Santangiolese-Montelabbate; Valfoglia Tavoleto-Piandimeleto.

Nel girone B ha vinto il Marotta Maroso Mondolfo, graduatoria invece fluida riguardo la griglia dei playoff. A contendersi i migliori piazzamenti (quelli che danno la possibilità di giocare in casa) sono (a scendere); Della Rovere, Real Mombaroccio, Cuccurano e Gradara. Potrebbe rientrare in gioco anche l’Atletico River Urbinelli, posizionato ora a meno una lunghezza dal Gradara. Tutto da decidere in fondo. La Vf Adriatico e la Marottese Arcobaleno sono appaiate all’ultimo posto (14 punti) in caso che le loro posizioni in classifica non cambiassero, sarà necessario un ulteriore spareggio tra le due per stabilire chi incontrerà ai playout l’Hellas Pesaro e chi retrocederà in maniera diretta.

Il programma odierno (ore 16,30): Atletico River Urbinelli-Us Fortuna Fano; Gradara Calcio-Pontesasso; Hellas Pesaro- Cuccurano; Ies S.Veneranda-Villa Ceccolini; Isola di Fano- Real Mombaroccio; Marottese Arcobaleno-Arzilla; Piandirose-Della Rovere; Vf Adriatico-Marotta Maroso Mondolfo.

am.pi.