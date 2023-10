Campionato di serie D. Follonica Gavorrano. Vittoria di misura

Vittoria in zona Cesarini per il Follonica Gavorrano, che batte il Tau Altopascio per 1-0 al termine di una partita ben condotta dagli uomini di Masi che agganciano in classifica il Tau a quota 14 punti. Al 12’ ottima occasione per i piedi di Grifoni, che di destro calcia di poco alto sopra la traversa. Altra bella azione al 14’ per il Follonica Gavorrano, che porta al tiro Marcheggiani in acrobazia. La sua rovesciata termina tra le braccia del portiere ospite. Al 33’ arriva l’occasione più ghiotta della partita per i biancorossoblù: Regoli serve Marcheggiani con un cioccolatino, la conclusione del numero 32 termina alta di un soffio. Al termine dell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro termina la prima frazione di gioco, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa è tutta di marca biancorossoblù, con gli uomini di Masi che cercano con forza di arrivare al gol del vantaggio, mentre il Tau si difende nella propria metà campo. Al 33’ Origlio ha sui piedi una clamorosa palla per trovare il vantaggio, ben servito in area da Pino, ma sciupa. Al 35’ l’arbitro fischia un calcio di rigore ai danni del Tau: il portiere in uscita atterra Pino lanciato a rete e il direttore di gara decreta il tiro dal dischetto. Marcheggiani però ipnotizzare da Di Biagio e il risultato rimane sullo 0-0. Lo stesso attaccante si fa perdonare: è il 47’ e un tiro-cross di Masini dalla sinistra è indirizzato per la testa dell’attaccante, che spizza e la palla termina in rete. Gol che porta il Follonica Gavorrano a quota 14 punti in classifica, agganciando proprio il Tau alla quarta posizione provvisoria.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Grifoni (26’ st Souare), Modic (30’ st Masini), Barlettani (30’ st Origlio), Bellini (42’ st Mezzasoma), Ampollini, Regoli (16’ st Pino), Marcheggiani. All. Masi. TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Alessio, Malva (20’ st Di Fatta), Capparella (42’ st Odianose), Bruzzo, Manetti (4’ st Perillo), Lombardo, Andolfi, Biagioni. All. Venturi.

Arbitro: Masi di Pontedera.

Rete: 47’ st Marcheggiani.