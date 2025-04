Campionato di Terza Categoria: sfide decisive dopo la sosta pasquale

Una giornata certamente sui generis, che prenderà il via di domenica per chiudersi eccezionalmente di martedì in segno di rispetto per papa Francesco secondo quanto disposto dalla Figc già nei giorni scorsi. Il ventottesimo turno del campionato di Terza Categoria è pronto a prendere il via dopo la sosta pasquale, con un programma sulla carta accattivante.

Iniziando dalle gare domenicali: domani La Libertà Viaccia prima della classe ospiterà al Ribelli alle 15,30 il Paperino San Giorgio, con l’obiettivo di vincere per andare momentaneamente a +6 sulla Polisportiva Carraia seconda (che giocherà lunedì alle 21 contro il fanalino di coda La Briglia Calenzano). L’incontro di cartello è però quello dell’Achilli: alle 14,30, l’Eureka terza in graduatoria (a pari merito con il Tobbiana) e qualificatasi alle semifinali della fase regionale di coppa attenderà un Las Vegas in piena corsa per i playoff (e per questo determinato a dare il 110%).

Occhio come detto anche al Tobbiana, che potrebbe approfittare di un eventuale scivolone dei padroni di casa per riprendersi la terza piazza in solitaria: Rinaldi e compagni dovranno espugnare il campo del BGV Soccer e partono se non altro con i favori del pronostico (con fischio d’inizio alle 15). Colonnata – Prato Sport chiuderà il lotto e sposterà l’attenzione su lunedì: detto del Carraia, alle 21 si giocheranno anche CDP Vaianese – San Lorenzo Campi Giovani (a Vaiano) e Firenze Nord – Polisportiva Bacchereto (a Calenzano).

E si arriva così alla sfida del martedì: a Seano, l’arbitro fischierà alle 21 il calcio d’inizio di Carmignano – Atletico Esperia, con gli ospiti che devono vincere per non perdere contatto con le zone nobili. Proseguirà invece la pausa del Prato Nord U21, inserito nel girone di Pistoia: i ragazzi di Rauseo torneranno in campo nell’ultimo incontro di campionato fissato per il 3 maggio prossimo a Quarrata, contro l’Olmi.

Giovanni Fiorentino