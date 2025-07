Campionato Dilettanti Ecco il calendario

La stagione del calcio dilettantistico 2025/26 è ufficialmente iniziata il primo luglio. E il ritorno in campo avverrà tra circa due mesi. Nelle scorse ore, il comitato regionale della Figc Lnd ha comunicato in una nota le date d’inizio dei campionati e delle coppe.

In Eccellenza, il cammino della Zenith Prato (retrocessa dalla Serie D) prenderà il via il 31 agosto con la Coppa Italia Eccellenza per proseguire il 14 settembre con il primo turno di campionato. Stesse tempistiche per la Promozione che vedrà anche quest’anno una sola partecipante, per Prato: non più il Viaccia, ma lo Jolo vincitore ai rigori della finale playoff contro il Barberino Tavarnelle.

Anche per la società del presidente Gianrico Antoni, l’annata inizierà il 31 agosto con la prima giornata della Coppa Italia di Promozione, mentre il debutto in campionato è previsto per il 14 settembre. Ad una settimana di distanza, toccherà alla Prima Categoria: esordio in Coppa Toscana fissato per il 7 settembre, prima di campionato in programma il 21 settembre. La "pattuglia pratese" dovrebbe essere composta da Casale Fattoria, Pietà 2004, Poggio a Caiano, Prato Nord e Maliseti Seano.

E poi c’è la Seconda Categoria, che seguirà le medesime date della Prima. In questa prima "tornata", spicca l’assenza di compagini pratesi nel lotto delle società individuate sulla base della graduatoria di merito per ripescaggi o completamento organici. Qualche spiraglio potrebbe tuttavia aprirsi, qualora qualcuna delle società indicate non dovesse iscriversi o dovesse fondersi.

C’è ad esempio il caso delle promosse dalla Terza Categoria: La Libertà Viaccia ed Eureka sono già certe di un posto in Seconda, ma i pistoiesi dell’Arci Sarripoli, una delle cinque squadra individuate in base alla classifica per il completamento organici, ha rinunciato alla promozione in Seconda preferendo continuare il percorso in Terza (sempre secondo quanto riportato dal bollettino federale).

Alla luce di questa rinuncia, non è detto che non possano aprirsi spiragli inattesi per Prato. Saranno le prossime settimane a dare ulteriori indicazioni in merito: l’obiettivo dei club resta di completare le operazioni di mercato e di iniziare a pianificare la stagione agonistica. E con tutte queste premesse, il conto alla rovescia può dirsi iniziato.

Giovanni Fiorentino