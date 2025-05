Campionato Dilettanti: Nibbiano e Correggese si giocano il titolo di Eccellenza

Tempo di verdetti da Eccellenza a Seconda categoria nell’ultima di campionato (ore 16.30). Nella Serie A dei Dilettanti, il sintetico "Bertocchi" di Piacenza teatro della gara dell’anno fra Nibbiano e Correggese che si giocano da appaiato il titolo di Eccellenza. I biancorossi di mister Ivano Rossi arrivano carichi grazie ai due punti rosicchiati ai rivali, bloccati domenica sul 2-2 dall’Agazzanese in un derby che è costato l’espulsione a fine gara del bomber Grasso (20 reti), quindi niente duello a distanza col pari ruolo Antenucci, capocannoniere con 23 sigilli.

In caso di parità, lo scettro verrà assegnato fra una settimana con uno spareggio in campo neutro.

La Vianese prova a blindare la semifinale play-off ricevendo il Colorno, in lizza per la salvezza, per centrare l’hurrà che vanificherebbe il ritorno del Brescello Piccardo, staccato di 9 punti e impegnato a Fidenza col Borgo. Basta un punto all’Arcetana di mister Borghi per confezionare il miracolo salvezza senza spareggi: i biancoverdi attendono un tranquillo Zola Predosa con ingresso gratuito per favorire il sostegno dei tifosi arcetani. Per evitare sorprese, il Rolo deve piegare fra le mura amiche il Terre di Castelli garantendosi così i play-out da giocare davanti al proprio pubblico al termine del mini-ciclo del subentrato Lauro Bonini, reduce due hurrà e un pari.

In Promozione una vittoria separa Vezzano e Masone dai propri obiettivi: gialloblù vicinissimi a uno storico 3° posto da cogliere nel derby contro il già salvo Montecchio, mentre la matricola viaggia a Monticelli d’Ongina per condannare alla retrocessione i piacentini della Sannazzarese, altrimenti i reggiani dovrebbero giocarsi la salvezza domenica prossima ai play-out probabilmente ancora con lo stesso avversario, ma a campi invertiti. Play-off molto improbabili per il Bibbiano/San Polo che deve centrare il blitz a Monticelli e sperare nel mancato hurrà del Fornovo Medesano, attualmente davanti ai reggiani negli scontri diretti, contro il già retrocesso Sorbolo.

Tris di derby reggiani nel girone B in cui il Campagnola deve piegare il Casalgrande e sperare in un passo falso della Sanmichelese, ospite dell’inguaiato San Felice, per riappropriarsi dell’argento perso nell’ultimo turno. Già certo dei play-off grazie al quarto posto blindato il Castellarano rende visita alla Riese. Per mettere tutti d’accordo, la Sammartinese cerca il blitz-salvezza al Mapiana contro il Baiso/Secchia.

In Prima categoria farà caldo a Cella per la stracittadina Virtus Libertas-FalkGalileo che mette in palio l’argento del girone C. Il Guastalla prova a riacciuffare gli spareggi battendo la Solierese e sperando in un suicidio della Rubierese coi già retrocessi Original Celtic Bhoys. Situazione critica per l’Atletic Progetto Montagna che per agguantare l’unico play-out deve rovinare la passerella dei campioni della Virtus Correggio, contando sul mancato hurrà del Corlo col già salvo Boca Barco.

In Seconda categoria anticipo di play-off fra United Albinea e Fellegara con gli ospiti costretti a vincere con 3 gol di scarto per sfilare la seconda posizione dai rivali. Per la coda solo un risultato per il Puianello di scena a Borzano in ottica doppio play-out con Boiardo o Consolata. Dopo la delusione per il ko ai rigori nella finale del Memorial Presidenti, la Plaza Montecchio prova a ripartire da Fogliano.

Eccellenza Arcetana (38)-Zola Predosa (53); Borgo San Donnino (45)-Brescello Piccardo (57); Nibbiano (70)-Correggese (70) sul sintetico "Bertocchi" di Piacenza; Real Formigine (41)-Fabbrico (43); Rolo (32)-Terre di Castelli (56); Vianese (66)-Colorno (30); Virtus Castelfranco (0)-Sporting Scandiano (22).

Promozione Girone A: Bagnolese (37)-Fidenza (27); Carignano (52)-Boretto (45); Pontenurese (69)-Luzzara (50); Sannazzarese (31)-Masone (36); Monticelli (39)-Bibbiano/San Polo (56); Vezzano (57)-Montecchio (45).

Girone B: Baiso/Secchia (54)-Sammartinese (34); Campagnola (64)-Casalgrande (46); Riese (50)-Castellarano (62).

Prima categoria Girone B: Altetico Bibbiano Canossa (40)-Basilicastello (30); Barcaccia (14)-Palanzano (41); Fognano (38)-Quattro Castella (38).

Girone C: Boca Barco (33)-Corlo (24); Guastalla (47)-Solierese (46); Madonnina (50)-Campeginese (27); Original Celtic Bhoys (20)-Rubierese (48); Povigliese (34)-Daino S.Croce (36); Virtus Libertas (53)-FalkGalileo (54); Virtus Correggio (61)-Atletic Progetto Montagna (23).

Seconda categoria Girone D: Novellara (59)-Virtus Bagnolo (22); Rapid Viadana (44)-Santos 1948 (21); S.Faustino (30)-Fc 70 (26); S.Ilario (30)-S.Prospero Correggio (52); Virtus Calerno (31)-Reggiolo (39); Virtus Mandrio (49)-Saxum United (39). Nell’anticipo di venerdì il Rubiera ha regolato (8-5) la già retrocessa Reggio Calcio.

Girone E: Boiardo Maer (26)-Montecavolo (31); Borzanese (31)-Puianello (21); Carpineti (44)-Cerredolese (35); Casalgrandese (30)-Consolata (26); Celtic Cavriago (57)-Real Casina (37); Roteglia (29)-Eagles Sassuolo (11); United Albinea (52)-Fellegara (49).

Terza categoria Cadelbosco (44)-Rivalta (54); Collagna (25)-Biasola (22); Felina (23)-Amici di Davide (38); Fogliano (39)-Plaza Montecchio (45); Invicta Gavasseto (22)-Vetto (54); Gatta (35)-Cavriago (53); Ramiseto (16)-Coviolo (33); Sporting Cavriago (65)-Sporting Tre Croci (45).