Campionato e Coppa. Osimana, due partite che valgono tantissimo: ecco Urbino e Rata

Otto risultati utili di fila (6 pareggi e 2 vittorie), ma la classifica ancora preoccupa in casa Osimana. Con i giallorossi invischiati in zona playout (12esimo posto con 17 punti), a una giornata dal termine del girone di andata, colpa di una partenza con il freno a mano tirato. Ma i "senzatesta" sembrano crescere di partita in partita. Domenica hanno rischiato di soccombere a Macerata nel primo tempo e a inizio ripresa, ma hanno finito all’attacco sfiorando in più occasioni il gol vittoria. Segnali che fanno sperare il duo in panchina Aliberti-Labriola, ma che dovranno essere confermati in due partite da non sbagliare prima della sosta natalizia. Quella di domenica casalinga in campionato al Diana dove scenderà un Urbino secondo in classifica, in compagnia di K Sport Montecchio Gallo e del Montegranaro, a due soli punti dalla vetta occupata dalla Civitanovese. E poi giovedì 21 quando Patrizi e compagni saranno impegnati nella finalissima della Coppa Italia di Eccellenza contro la Maceratese. Mancano appena otto giorni, ma ancora non si sa dove si giocherà la sfida. Nei giorni scorsi sembrava essere il Tubaldi di Recanati lo stadio favorito (visto che si giocherà in campo neutro), ma la poca capienza e il rischio che le due tifoserie vengano a contatto dopo gli incidenti che sono avvenuti domenica prima e dopo la partita fuori dalla Helvia Recina indicano Senigallia la sede che potrebbe ospitare la finalissima, da giocare in notturna. Il Bianchelli sembra favorito rispetto al Del Conero di Ancona.