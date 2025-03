Campionato Eccellenza girone umbro: i ragazzi di Armillei in trasferta allo stadio Giommoni affrontano il Castiglione del Lago. Sansepolcro, continua il sogno della promozione

Il Sansepolcro si rituffa oggi nel campionato: nella 24esima giornata di Eccellenza i bianconeri capolisti sono di scena in riva al Trasimeno, dove affrontano il Castiglione del Lago di mister Gualtiero Machi, formazione impelagata in piena zona play-out ma che all’andata espugnò in rimonta il Buitoni, l’unica quest’anno che finora è riuscita a farlo. "Sono sincero, giocammo in maniera poco intelligente – ammette il tecnico Armillei – cosa che non dovrà assolutamente accadere al ritorno, perché se vogliamo mantenere le nostre ambizioni di promozione questa è una partita da vincere". È stato chiaro il folignate, che a centrocampo non dispone dello squalificato Bruschi, pedina di lusso, ma che ha in Brizzi il sostituto naturale con anche l’alternativa Petricci, non dimenticando che comunque tre sottoquota devono sempre stare in campo. Fra i convocati è tornato anche Merciari, il cui impiego appare tuttavia improbabile; buone notizie cominciano ad arrivare poi sul conto di Tersini, che ha ricominciato a fare le prime sgambate. Anche in considerazione dello scontro diretto fra Angelana e Cannara, i tre punti assumerebbero un valore fondamentale alla vigilia di una nuova settimana di impegni, che prevede mercoledì il ritorno di Coppa Italia contro la Sestese.

La probabile formazione (4-3-3): Vaccarecci (Vassallo); Innocentini, Lorenzoni, Adreani, Del Siena; Gennaioli, Gorini, Brizzi; Pasquali, Bartoccini, Mariotti (Valori). All. Antonio Armillei.