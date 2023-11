Campionato. FolloGavo. Buon pareggio con le Pantere

Buona prestazione della formazione femminile del calcio a 5 del Follonica Gavorrano che esce con un pareggio dalla sfida interna contro il Futsal Pantere (2-2). Follonica Gavorrano che si accende dopo appena 3 minuti, con Gori che salta tutte le avversarie e serve Falcini che sfiora il gran gol. Due minuti più tardi palo clamoroso ancora di Falcini, mentre le ragazze cercano invano di arrivare al gol per tutta la prima frazione, che si chiude però sullo 0-0. Il primo gol del match arriva al 13’ della ripresa: Crecchi, servita da Terreni, con il piattone mette dentro il pallone portando il Futsal Pantere sul vantaggio. Al 18’ del secondo tempo Vincenti con un gran tiro segna il gol dell’1-1. Ma al 22’ risponde ancora il Futsal Pantere con Casali, tornando nuovamente in vantaggio. Falcini però non lascia il tempo di festeggiare alle avversarie, prende palla da centrocampo e segna il definitivo 2-2 che chiude i giochi.