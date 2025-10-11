Campionato Gold di ginnastica ritmica: il club aretino vola. Falciai, altri successi. Pietrini e Bray al top

AREZZONel campionato Gold di ginnastica ritmica, le atlete della società Falciai si sono nuovamente distinte conquistando ben due titoli di campionesse regionali e uno di vicecampionessa regionale, oltre ad altri ottimi piazzamenti. Nella categoria Allieve 1, la giovanissima Nicole Pietrini ha conquistato il titolo regionale, salendo sul gradino più alto del podio. Nella categoria Allieve 5, Adele Bray ha confermato il suo valore aggiudicandosi la gara e laureandosi campionessa regionale. Adele era stata recentemente convocata a Settimo Torinese per un collegiale in preparazione a un futuro lavoro di squadra junior. Nella categoria Junior 1, Maria Vittoria Berti ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale. Maria Vittoria fa parte già da anni della rosa di ginnaste di punta della società aretina e lo scorso anno, insieme a Sofia Boschi, Ginevra Bindi e Greta Furlan, ha permesso alla società Falciai di risalire nella massima serie, in Serie A1. Nella stessa categoria è scesa in pedana Marta Massai, che ha conquistato un ottimo quarto posto. Bellissimo risultato per Massai, che qualche mese fa era stata fermata da un infortunio ed ha dimostrato di essersi ripresa alla grande.

Tra le senior, categoria in cui gareggiano le ginnaste più esperte, Greta Furlan si è piazzata al quarto posto e Sofia Celestini al settimo, presentando il loro ricco programma di gara. Tra le allieve, oltre alle campionesse Bray e Pietrini, la società aretina ha schierato un nutrito gruppo di promettenti ginnaste: nelle Allieve 4, Elisa Cuccaro ha mostrato in pedana la determinazione che la caratterizza ed ha ottenuto il quinto posto. Nelle Allieve 2, le giovani Linda Massai e Martina Campanelli si sono piazzate in settima posizione e Margherita Gioni ha ottenuto il decimo posto, mentre nelle Allieve 1 Ludovica Beoni si è classificata al nono posto. Molto bene le giovani allieve, tutte classificatesi tra le migliori dieci toscane e mostrando notevoli passi avanti.

Matteo Marzotti