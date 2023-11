Campionato. Le minerarie giocano bene ma vanno ko

Termina con una sconfitta la gara della formazione femminile di calcio a 5 del Follonica Gavorrano. Le biancorossoblù escono con il punteggio di 6-2 in casa del San Giovanni C5, al termine di una gara giocata con grinta dalle ragazze di Roberto D’Antoni, costrette ad alzare bandiera bianca al termine di una gara comunque combattuta. Non basta dunque il grande carattere delle ragazze del Follonica Gavorrano a scongiurare la sconfitta esterna, soprattutto dopo un primo tempo sancito da due reti abbastanza fortunose delle sangiovannesi. Le ragazze biancorossoblù rispondono con carattere andando in gol con Alocci prima e con Abate poi, su un campo difficile in cui le avversarie tengono bene le posizioni. Il San Giovanni riprende però campo, trovando altri quattro gol che portano il definitivo punteggio sul 6-2 finale. Prossimo match in casa con il Worange Pistoia.