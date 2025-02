Campionato. Per le ultime 6 torna di moda la domenica

Con la Torres in Sardegna di sabato, con il Sestri Levante al ’Neri’ di domenica. Ieri la Lega ha comunicato date e orari delle ultime sei gare di campionato. Sabato 22 marzo i biancorossi di mister Buscè saranno di scena in Sardegna per i novanta minuti con la Torres (alle 15), mentre il turno successivo (domenica 30 marzo) il ’Neri’ tornerà a popolarsi nel primo pomeriggio (alle 15) per il match contro il Sestri Levante. Poi si passa ad aprile e sabato 5 (alle 15) è da segnare sul calendario: c’è il derby con la Vis Pesaro al ’Benelli’. Domenica 13 aprile la squadra di Buscè tornerà di scena in casa contro il Campobasso (alle 17.30) e il turno successivo, il giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile) i biancorossi saranno di scena a Pontedera (alle 15). Per l’ultima di campionato il Rimini si affaccerà sul ’Neri’ per la gara contro il Pineto prevista per domenica 27 aprile (alle 16.30).