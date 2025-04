Campionato Prima Categoria 2024-25: Nuova Real Metauro in testa, San Costanzo insegue

Ancora 180 minuti di gioco e il campionato di Prima categoria 2024-25 finirà la sua corsa. Comanda la Nuova Real Metauro, a meno due il San Costanzo, terzo (-7) l’Atletico Mondolfo, quarto (-8) la Falco Acqualagna e il Peglio. Pronto a riprendersi un posto nei playoff il Montecalvo (-9 dalla capolista). Sabato 3 maggio la Nuova Real Metauro ospiterà il Peglio (che ha bisogno di punti playoff), poi sarà a Muraglia (invischiata in zona playout). Il San Costanzo incrocerà prima l’Atletico Mondolfo in corsa per i playoff e poi sarà a Pantano. In zona retrocessione l’Apecchio, sopra con 2 punti in più il Tavernelle. L’ultima retrocede. Per i playout in questo momento oltre al Tavernelle (21 punti) ci sono il Muraglia (24), il Csi Fano (28) e la Maior (30).

Il commento sul campionato è del direttore generale della Nuova Real Metauro Ivan Rondina: "Campionato veramente avvincente, solo Pantano e Piobbico non hanno niente da chiedere a queste ultima giornate. Noi non lasceremo niente di intentato per la promozione che pensiamo di meritare visti i numeri: primi con miglior attacco e miglior difesa. La squadra rivelazione con grande merito è sicuramente il San Costanzo che nessuno aveva pronosticato vincente anche se devo dire che già nel girone di ritorno del campionato scorso aveva fatto molto bene gettando le basi per i risultati attuali. Anche se sta pagando il salto di categoria ed è in piena zona play out, la Delfino Fano ha messo in mostra tanti giovani ed un bel impianto di gioco. Il giocatore che si è messo più in evidenza è il capo cannoniere Benvenuti, per il resto devo dire che i giocatori della Nuova Real Metauro sono i migliori. Per non retrocedere penso che se la giocano le ultime due in classifica".

I bomber: 17 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 13i: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 12i: Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico). 11: Luca Braccioni (Peglio). 10: Salvatore Saurro (San Costanzo). 9: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Bernardino Paoli (Peglio) e Mattia Pagnini (Pantano). 8: Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo) e Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo). 7: Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Matteo Agostini (Csi Delfino), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano) e Luca Palazzi (Mercatellese).

Amedeo Pisciolini