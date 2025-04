Campionato Prima Categoria: lotta promozione e salvezza nelle ultime giornate

Ultime tre giornate nel campionato di Prima e nel girone G stanno infuriando la lotta promozione e quella per evitare i playout. Il Bagnacavallo, leader con 4 punti sul San Vittore affronta la difficilissima trasferta di Savarna, formazione con cui ha battagliato a lungo per il primato, ma meno brillante nel ritorno – era in testa di 2 punti dopo la 1ª di ritorno – e ora staccata di 7 punti dalla capolista. Impegno, sulla carta, più facile per il San Vittore, tra le mura amiche contro il Vecchiazzano. Vecchiazzano che, pur settimo, è in realtà solo 4 punti sopra la zona playout. Per la corsa alla salvezza spiccano i derby Only Sport-San Pancrazio (appaiate a 31 punti) e Real Fusignano-Fosso Ghiaia, entrambe a 35 punti, come il Savio, in campo a Modigliana, 2 lunghezze più sotto. Nel girone F, gara fondamentale per la Virtus Faenza, in casa, contro il Castel del Rio del bomber Luca Gatti, già a 15 centri in stagione. Manfredi al momento condannati ai playout e con un calendario molto impegnativo: dopo la sosta, infatti, giocheranno con Basca e Pontevecchio, entrambe tra le primissime. Il Cotignola, deluso dall’eliminazione in Coppa ma quasi salvo, gioca a Funo, formazione che ha 38 punti come i ravennati.

Programma Prima Categoria (28ª giornata, ore 15,30).

Girone G: Marina-Pianta, Modigliana-Savio, Only Sport Alfonsine-S. Pancrazio, Real Fusignano-Fosso Ghiaia, S. Vittore-Vecchiazzano, S. Sofia-Meldola, Savarna-Bagnacavallo, Sp. Predappio-Carpena.

Girone F: P. Bubano-Fontanelice, Basca-Pontevecchio, Dozzese-Libertas, Fly-T. Pedagna, Fossolo-Murri (Stadio Alberto Mario, sintetico, Bologna), Funo-Cotignola, Savena-Reno Molinella (Stadio Biavati2, sintetico, Bologna), Virtus Faenza-C. del Rio.

u.b.