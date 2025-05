Campionato Prima Categoria: Sfida Decisiva tra Nuova Real Metauro e San Costanzo

Dopo la sosta anche le squadre partecipanti al campionato di Prima categoria si apprestano, nel pomeriggio di sabato, a ritornare in campo. Sarà la penultima giornata di un torneo che ha ancora ha tanto da decidere. Per la vittoria finale si preannuncia una lotta all’ultimo punto tra la Nuova Real Metauro e il San Costanzo. La classifica attuale vede al primo posto la Nuova Real Metauro, staccato a meno 2 il San Costanzo, in terza piazza (a meno 7) l’Atletico Mondolfo, al quarto posto (a meno 8) la Falco Acqualagna e il Peglio. Dietro pronto a riprendersi un posto nei playoff il Montecalvo (a meno 9 dalla capolista).

Sabato La Nuova Real Metauro ospitero il Peglio (che non può lasciare punti per strada per non rischiare di farsi sfuggire i playoff), poi nell’ultima giornata andrà a far visita al Muraglia invischiata in zona playout. Il San Costanzo dovrà vedersela prima con l’Atletico Mondolfo in corsa per i playoff e poi andrà a Pesaro per incontrare il Pantano. Ultima la Viridissima Apecchio, poco sopra con 2 punti in più il Tavernelle. Nelle ultime due partite la Viridissima andrà a far visita sabato all’Avis Montecalvo e ospiterà l’Osteria Nuova. Il Tavernelle sabato riceve il Pantano e chiuderà a Piobbico contro l’Audax. L’ultima retrocede direttamente in Seconda. Per i playout in questo momento oltre al Tavernelle (21 punti) ci sono il Muraglia (24), il Csi Fano (28) e la Maior (30).

Il commento sul campionato è di Giovanni Cipolla, allenatore dell’Audax Calcio Piobbico ed ex trainer della Nuova Real Metauro. "Sabato – dice Cipolla – si giocano tanti scontri diretti sia in ottica primo posto, che per play off e play out. Probabilmente la partita che conta poco per la classifica è la nostra (Osteria Nuova-Piobbico), ma ci teniamo a far bene, non bisogna rovinare in due partite l’ottimo campionato che abbiamo fatto. Sarei contento se vincesse il torneo la Real Metauro, non me ne vogliono le altre squadre, ma è una questione di cuore. Per i play off è una bella lotta, sia sabato che nell’ultimo turno ci sono gare importanti. In chiave salvezza l’Apecchio, ultimo, ha una partita difficile, mentre il Tavernelle ha il Pantano che ultimamente le sta perdendo tutte, invece per i play out è un po’ come i play off, è una bella lotta tra tante squadre".

I bomber : 17 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 13 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 12 reti: Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico).11 reti: Luca Braccioni (Peglio). 10 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo). 9 reti: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Bernardino Paoli (Peglio) e Mattia Pagnini (Pantano). 8 reti: Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo) e Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo). 7 reti: Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Matteo Agostini (Csi Delfino), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano) e Luca Palazzi (Mercatellese). Seguono con 6 reti a testa 8 calciatori.

Il programma di sabato: A.Montecalvo-V.Apecchio; Csi Delfino- Mercatellese; Falco Acqualagna-Maior; Nuova Real Metauro-Peglio; Osteria Nuova- Audax Calcio Piobbico; Real Altofoglia-Muraglia; San Costanz- Atletico Mondolfo; Tavernelle-Pantano Calcio.

Amedeo Pisciolini