Campionato Primavera 4. I giallorossi sfidano i cugini dorici

Il derby è sempre il derby, anche se il confronto riguarda il Campionato Primavera 4. Tanto più se la sfida è uno scontro al vertice che vede impegnate due delle tre capoliste. Oggi pomeriggio, alle 15 al Tubaldi, con ingresso gratuito, saranno di fronte Recanatese ed Ancona che condividono il vertice insieme con il Giugliano. I baby giallorossi sono reduci dal primo ko della stagione subito proprio in Campania mentre i dorici, guidati in panchina da Riccardo Tumiatti che si è fatto le ossa nel settore giovanile del Milan con un paio di esperienze anche in Giappone, arrivano da un eloquente 9-0 rifilato alla malcapitata Casertana, tra l’altro con 9 marcatori diversi, quasi un record. Anche per questo si dovrebbe profilare un match vibrante e vivace, magari affrontato dai ragazzi con il massimo impegno, ci mancherebbe altro per ottenere il massimo del risultato ma senza esasperazioni eccessive.