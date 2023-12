Campionato provinciale Juniores. Pontremolese in vetta. Poker al Pietrasanta

Pontremolese

4

Blues Pietrasanta

1

PONTREMOLESE: Beghini, Antolini, Bortolasi, Sabella (56’ Branca), Arrighi, Domenichini, Novoa (77’ Ribolla Matteo), Santoni, Ghiselli, Gaddari, Mascia (83’ Giusti). All.: Giovannoni-Ferrara.

BLUES PIETRASANTA: Puccinelli, Aghini (84’ Vietina), Bertelloni, Cancogni (63’ Tartarelli), Chereches, Guarino (59’ Manfredi), Lucchesi, Mancini, Puccetti, Rizzo, Sy (77’ Tarabella). All.: Bianchi.

Arbitro: Torraca di Carrara.

Marcatori: 22’ Guarino, 24’ Sabella, 36’ Gaddari, 44’ rig. Ghiselli, 49’ Arrighi.

PONTREMOLI – Gli azzurrini della coppia di tecnico Ferrara-Giovannoni mettono la “sesta“ e volano in solitaria sul tetto più alto della classifica del campionato Juniores Provinciale. Il risultato netto, però, non tragga in inganno, perché il Pietrasanta ha dimostrato un ottimo gioco palla a terra e ha pagato soprattutto la differenza di intensità atletica e fisica rispetto alla Pontremolese, ancora una volta solida in difesa e pungente in attacco, con Sabella, Gaddari, Ghiselli, Novoa come “apriscatole“ della difesa ospite.

I Blues Pietrasanta si fanno preferire per manovra di gioco mentre i padroni di casa faticano leggermente ad entrare in partita. La rete di Guarino dà la “scossa“ per Mascia e soci, che nel giro di 13 minuti ribaltano il risultato con le marcature di Sabella e Gaddari. Il palo nega a Novoa la gioia del gol e con lo stesso funambolico laterale alto arriva il rigore che Ghiselli trasforma per il 3-1. Ad inizio ripresa Arrighi, ancora fra i migliori in campo, porta la contesa sul 4-1.

Nel secondo tempo la formazione di casa resta in controllo con Beghini che fa praticamente da spettatore. Dunque, vittoria e primato in classifica, con già all’orizzonte la sfida al vertice di mercoledì sera, ore 18, al Lunezia contro il forte Massarosa che insegue i lunigianesi a sole due lunghezze di distanza.