Campionato Sammarinese: al via i quarti di finale con Tre Penne e Cosmos

Murata e Juvenes-Dogana sono state le ultime a salutare la compagnia. Le otto ‘superstiti’ inizieranno a sfidarsi tra oggi e domani per l’andata dei quarti di finale di campionato. Poi, dopo un breve riposo, si ritroveranno di fronte nell’infrasettimanale per le gare di ritorno e verdetti annessi. Intanto, oggi, si parte con squadre che non sono state impegnate nel recente turno preliminare. Quindi non Fiorentino e Faetano, che giocheranno domani, bensì Tre Penne, Cosmos, Folgore e San Giovanni. Le prime due sono quelle che di fatto apriranno il programma dei quarti di finale. Si gioca infatti su fasce orarie differenti e quella delle 15 è riservata a biancazzurri e gialloverdi, che in stagione si sono affrontati due volte con una complessiva supremazia del Cosmos, vincente al ritorno dopo l’1-1 dell’andata e in grado di chiudere la stagione regolare davanti agli avversari di oggi, ma per un punto appena. Punto che potrebbe però fare tutta la differenza del mondo nel caso in cui nessuna delle due contendenti dovesse prevalere tra andata e ritorno dei quarti: anche a questa altezza del torneo, infatti, non si dà la possibilità di tempi supplementari e rigori, ma passa chi ha fatto meglio nelle trenta giornate di regular. Alle 17.30 toccherà invece a San Giovanni e Folgore, con la seconda in grado, eventualmente, di fare pesare la classifica. Qui i precedenti stagionali raccontano di un gap ancor più labile rispetto a quello che ha diviso Tre Penne e Cosmos: vittoria della Folgore all’andata (2-1) e risposta del San Giovanni al ritorno (3-1). La classifica ha visto la banda giallorossonera prevalere per quattro punti rispetto a quella rossonera. Si gioca a Montecchio, mentre la gara delle 15 è fissata a Dogana. Anche la domenica sarà caratterizzata da due orari di gara differenti. Quello delle 15 resta immutato, poi si va alle 18.15. Qui rientreranno in scena le protagoniste del turno preliminare. Il Faetano sarà in campo per primo e animerà il derby del Marano, contro una Fiorita che adesso avrà tutti i vantaggi possibili della classifica, essendo stata la migliore della stagione regolare alle spalle solamente della squadra scudettata, ossia la Virtus. Lo stadio di Montecchio farà da sfondo anche a Tre Fiori-Fiorentino. E questo sarà solo il primo round.