Campionato sammarinese. Per la Virtus c’è Villanova

Dopo aver salutato l’Europa a testa altissima, per la Virtus è ancora tempo di mercato. Ora pensando al campionato. Il club del Castello di Acquaviva nei giorni scorsi ha ingaggiato l’attaccante ex San Marino, Marco Villanova. Classe 1991, nativo di Conegliano, la punta è cresciuta nel vivaio dell’Atalanta, a cui sono seguiti 4 anni nel San Marino Calcio, per poi indossare svariate maglie, tar cui quelle di Carpi, Correggese e Portogruaro. Ora per lui un’altra esperienza sammarinese, ma questa volta nel campionato interno.

"Sto rientrando da un infortunio al tendine d’Achille – racconta l’attaccante che per anni ha giocato anche tra i professionisti italiani – una situazione nata un po’ all’ultimo visto che il mercato è agli sgoccioli. Dopo un confronto con il direttore sportivo abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura insieme. Mi aspettano ancora alcune settimane di fisioterapia, poi sarò pronto a unirmi al gruppo. Ho sentito subito la fiducia della società e questo è stato determinante per la mia scelta".