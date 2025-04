Campionato Serie D: San Marino e United Riccione in lotta per la salvezza

Inizia oggi con due anticipi decisamente interessanti anche in chiave salvezza la quart’ultima giornata del campionato di serie D. Quello nel quale provano a uscire da una situazione di classifica non di certo idilliaca il San Marino e lo United Riccione. Che domani saranno rispettivamente impegnate, entrambe in viaggio, contro Sammaurese e Imolese. Ma, come dicevamo, si parte oggi. Fari puntati sul match che il Progresso giocherà aul campo del Lentigione, ma sarà interessante anche vedere come andranno a finire i novanta minuti tra Pistoiese e Zenith Prato. La corsa verso la salvezza si fa accesissima e le squadre di casa nostra provano a correre il più forte possibile. I titani, certo, anche dopo il successo dello scorso turno proprio con la Pistoiese, provano a guardare il traguardo importante, quello che porta alla salvezza diretta. E da tenere a tiro c’è proprio il Progresso, prima squadra fuori dalla zona playout, che di punti sin qui ne ha raccolti solo quattro in più rispetto alla formazione della Repubblica. Sarà un derby, quello di domani in casa della Sammaurese, a decretare quanto la strada sarà in salita in questo finale di stagione per la squadra di mister Biagioni. Servirà, invece, una missione impossibile allo United Riccione per evitare la retrocessione diretta. Lo dicono i numeri, lo dice la storia del club biancazzurro dopo il cambio di proprietà del mese di dicembre. Solo dolori per le casse dello United che ora ha toccato il fondo, insieme al Fiorenzuola. I novanta minuti tra Sammaurese e San Marino saranno diretti dal fischietto della sezione di Firenze, Alessio Artini che sarà assistito da Silvia Scipione di Firenze e Davide Eliso della sezione di Castellammare di Stabia. Il match tra Imolese e United Riccione invece è stato affidato a Marco Colazzo della sezione di Casarano. Le designazioni: Imolese-United Riccione (Colazzo di Casarano), Lentigione-Progresso (Travaini di Busto Arsizio), Piacenza-Forlì (Cortese di Bologna), Pistoiese-Zenith Prato (Morello di Tivoli), Prato-Cittadella Vis Modena (Nonnato di Rovigo), Ravenna-Fiorenzuola (Grieco di Ascoli Piceno), Sammaurese-Victor San Marino (Artini di Firenze), Sasso Marconi-Tau Altopascio (Zangara di Catanzaro), Tuttocuoio-Corticella (Teodoli di Aprilia).