Campionato Serie D: Slittamento Gare Coinvolge Ravenna e Altri Club

C’è del sale nella coda del campionato di serie D. E anche il Ravenna ne è rimasto coinvolto, vedendosi posticipare di una settimana la data della semifinale playoff. La Lega dilettanti ha infatti disposto lo slittamento di 5 match dell’ultima giornata di ‘regular season’, in programma domenica. Il tutto in conseguenza del ricorso presentato dalla Zenith Prato. A seguito della calendarizzazione al 6 maggio da parte della Corte d’appello federale del dibattimento relativo al ricorso presentato dalla società toscana avverso la penalizzazione inflitta dal Tribunale federale nazionale, e al fine di garantire la contemporaneità delle gare con diretto interesse di classifica, il Dipartimento Interregionale ha posticipato all’11 maggio cinque gare dell’ultima giornata del girone D.

Nello specifico, si tratta di Corticella-Sasso Marconi, Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino, Tau Altopascio-Pistoiese e Zenith Prato-Piacenza, tutte in programma alle ore 15. Le altre gare del girone (Cittadella Vis Modena-Tuttocuoio, Fiorenzuola-Prato, Forlì-Imolese e Progresso-Ravenna) si giocheranno regolarmente domenica alle 15. Con il rinvio delle gare, cambia di conseguenza anche il calendario di playoff e playout del girone, che slitta di una settimana. Dopo la sfida di domenica a Castel Maggiore, il Ravenna dovrà dunque attendere 14 giorni prima di tornare in campo per la semifinale playoff, che si giocherà in ogni caso al Benelli. Nell’auspicata eventualità che i giallorossi passino il turno, la finale è in calendario per domenica 25 maggio.