Campionato Terza Categoria: Capraia e Leccese promosse, definiti i play-off

Nello scorso fine settimana si è concluso il campionato di Terza Categoria. Definite le promosse e le qualificate ai play-off.

Nel Girone A la promozione diretta è andata al Capraia, che aveva chiuso i conti già con una giornata di anticipo, prima della sosta pasquale. Nei play off si gioca solo una semifinale, tra Duccio Dini, terza, e San Vincenzo a Torri, quarto. Il San Polo, secondo, grazie alla ’forbice’ è già in finale.

Nel Girone B, invece, la volata finale a tre ha premiato la Leccese, che nell’ultima giornata è andata a vincere per 2-1 sul campo del Rignano, staccando il Pian di San Bartolo, fermato in casa sull’1-1 dalla Floriagafir Bellariva. Il Pian di San Bartolo chiude al secondo posto e nella semifinale dei play off affronterà in casa il Rignano. Nell’altra semifinale si affronteranno la Floriagafir Bellariva e il Vaglia (quarto dopo la netta vittoria interna per 5-0 contro la Rontese): le due squadre hanno chiuso a pari punti, ma gli scontri diretti favoriscono i fiorentini che giocheranno la gara secca sul proprio campo.