Campionato Uisp Empolese-Valdelsa: Real Isola e Casa Culturale in semifinale

Sono rimaste in quattro a contendersi l’accesso alla finalissima ’scudetto’ di venerdì 16 maggio al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Stiamo parlando del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa, che in settimana ha visto completarsi il quadro dei quarti di finale di ritorno. I campioni in carica del Real Isola potranno ancora provare a difendere il titolo, dopo aver eliminato la Computer Gross. Qualificazione arrivata comunque soltanto dopo i calci di rigore. La squadra di coach Martini passa in vantaggio anche al ritorno con un penalty trasformato da Sassaroli, già match-winner all’andata, salvo poi farsi rimontare nella ripresa dai gol di Squarcini e Florez Tapia. Nella lotteria dagli undici metri, però, ha la meglio il Real Isola per 4-3. Adesso, così come nella scorsa stagione, Marini e compagni se la dovranno vedere con la Casa Culturale, che ha eliminato non senza fatica la ’sorpresa’ Martignana. Dopo il pareggio di sette giorni prima i giallorossi sanminiatesi si sono subito portati sul 2-0 grazie alle reti in apertura di Matteoni e al 15’ di Ciccarelli. I gialloneri di Bucalossi, comunque, hanno saputo accorciare le distanze con bomber Paolini proprio allo scadere della prima frazione, ma il generoso forcing della ripresa non ha portato gli effetti sperati.

Nell’altro lato del tabellone invece si sfideranno Vitolini e Ferruzza. I finalisti di due anni fa e dominatori del girone B di A1 sono stati salvati da due reti arrivate dalla panchina nei minuti finali. La Limitese era infatti riuscita a ribaltare la sconfitta dell’andata con le reti di Favazzo e Fontani, ma proprio quando ormai la squadra di Boschi sembrava spacciata ecco i ’jolly’ pescati da Zambelli e Cianti per il 2-2 finale che stronca i sogni del team di Pucciarelli. Nell’ultimo quarto di finale, invece, la Ferruzza riesce a far fruttare il successo per 1-0 dell’andata, impattando 1-1 il ritorno contro il Rosselli (a segno Mattia Scannadinari e Farruku). Martedì e mercoledì prossimi alle 21.30 le due gare di andata: si parte al Neri di Castelfiorentino con Casa Culturale-Real Isola e si prosegue il giorno dopo al Palatresi di Cerreto Guidi con Vitolini-Ferruzza. La settimana successiva i match di ritorno.