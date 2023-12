Campionato Uisp Empoli Valdelsa. Matteoni trascina il Balconevisi. Castelnuovo, tre punti di platino

Una prestazione sontuosa di Marco Matteoni ha firmato il blitz del Balconevisi a Montespertoli, in un incontro chiave per la corsa alla salvezza del girone B di Serie A1. L’attaccante rossoblù ha infatti segnato 4 dei 5 gol siglati dai sanminiatesi sul sintetico di Baccaiano. Nello stesso raggruppamento la capolista Casa Culturale ha ormai messo una seria ipoteca sul passaggio alle finali scudetto, continuando la propria corsa a punteggio pieno. Nell’altro girone della massima categoria, invece, va al Castelnuovo lo scontro diretto con il Corniola nella lotta per non retrocedere. Decisiva la doppietta di Minuto per i valdelsani. Scendendo in A2 una doppietta di Bongini regala i 3 punti allo Sciano, che aggancia il Malmantile United (rinviata la gara con il San Casciano per impraticabilità di campo) al secondo posto. Nel D la Catenese batte la Spicchiese con le reti di Paja e Brillanti e torna prepotentemente in corsa per un posto nei play-off, mentre nell’E prosegue la risalita del Monterappoli, che grazie al 4-1 rifilato al Mastromarco (doppietta di Marchionni e gol di Doce e Mangani) si issa da sola al 2° posto alle spalle di un 4 Mori lanciatissimo. Di seguito ecco il quadro completo dei risultati.

Serie A1, girone A: Real Isola-Sovigliana 3-0; Piaggione Villanova-Ferruzza 0-1; Scalese-Le Cerbaie 0-0; Limitese-Vitolini 1-1; Certaldo-Gavena 0-3; Castelnuovo-Corniola 2-1. Classifica: Ferruzza e Gavena 25; Real Isola e Vitolini 23; Limitese 15; Sovigliana 14; Le Cerbaie 12; Castelnuovo 10; Certaldo 8; Corniola 5; Scalese 4; Piaggione Villanova 2.

Girone B: Fibbiana-Cerreto Guidi 5-0; Montespertoli-Balconevisi 3-5; Stabbia-Computer Gross 1-1; Casotti-Castelfiorentino 0-1; Casa Culturale-La Serra 3-2; Bassa-Rosselli 3-3. Classifica: Casa Culturale 30; Computer Gross 19; Castelfiorentino 17; Bassa e Fibbiana 16; Rosselli 13; La Serra, Cerreto Guidi e Stabbia 9; Casotti e Balconevisi 8; Montespertoli 7.

Serie A2, girone C: San Pancrazio-Casenuove Gambassi 3-2; Molinese-Brusciana 2-2; Borgano-Team Arcogas 3-3; Malmantile United-San Casciano rinviata; Pitti Shoes-Sciano 1-2. Classifica: Casenuove Gambassi 22; Sciano e Malmantile United 19; Brusciana 18; San Pancrazio 15; Pitti Shoes 14; Molinese 10; San Casciano 7; Team Arcogas 5; Borgano 2.

Girone D: Massarella-Strettoio 0-1; Spicchiese-Catenese 0-2; Real Pavo Furiati-Ortimino 3-1; San Quirico-Ponte a Elsa 2-0; Boccaccio-Valdorme 1-1. Classifica: Strettoio 27; Boccaccio 19; Massarella 16; Valdorme 15; Catenese 14; Real Pavo Furiati 13; Spicchiese 10; San Quirico 9; Ortimino e Ponte a Elsa 7.

Girone E: Unione Valdelsa-Vinci 1-1; 4 Mori-Martignana 1-0; Botteghe-Cambiano United 3-1; Monterappoli-Mastromarco 4-1. Riposava: YBPD United. Classifica: 4 Mori 22; Monterappoli 16; Botteghe e Vinci 15; Martignana e Unione Valdelsa 13; Cambiano United 10; Mastromarco 7; YBPD United 1.

Si.Ci.