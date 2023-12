Campionato Uisp. Il Giusti batte Vergaio ed è solo al comando

Una sola squadra solitaria al comando dopo la nona giornata di andata nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. La nuova capolista del raggruppamento è il Giusti Stefano Comeana, che sale a quota 16 punti grazie al successo di misura (1-0) sul Vergaio 2003, che al contrario rimane in penultima posizione con soli 3 punti. Al secondo posto inseguono i Kickers Narnali, che non hanno troppi problemi nel superare con un secco 3-0 il fanalino di coda (ancora a secco) Prato City e a raggiungere quota 15 punti, approfittando del contemporaneo pareggio a reti inviolate emerso dal big match ai piani alti fra Tavola 1924 e S. Ippolito, entrambe costrette ad accontentarsi della momentanea terza posizione con 14 punti. Appena fuori dal podio risalgono le quotazioni del Signa 2007, che sale a 13 punti grazie alla vittoria rotonda per 4-0 ottenuta nel turno regolare contro il Real Chiesanuvoa e al pareggio nel recupero della quinta giornata sul campo del Bellini Giacomo Bacchereto (a riposo nel turno regolare e fermo a metà del tabellone con 8 punti). A 10 punti sale il Prato Asd dopo il successo per 1-0 ottenuto contro l’altro fanalino di coda, l’Avis Verag Prato Est, anch’essa inchiodata in fondo alla classifica con zero punti.

Settimana da incorniciare per il Phoenix, che risale la china e raggiunge quota 9 con due vittorie: la prima ottenuta nel recupero della quinta giornata contro il Prato City (3-0); la seconda ottenuta nel turno regolare contro la Polisportiva S. Andrea, fermo al contrario nei bassifondi con 5 punti. In classifica marcatori per il momento conduce La Rosa, dei Kickers Narnali, con 5 punti. In seconda posizione Pierozzi, del Tavola, con 4 reti, tallonato a quota 3 realizzazioni dal suo compagno di squadra Bozzoni e da Carli del Prato Asd, Carpino del Vergaio 2003, Lombardi del S. Ippolito, Sciannamè dei Kickers Narnali e Mancini del Signa 2007.

L. M.