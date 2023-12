Campionato Uisp. Il ruggito dei campioni. Arena Metato in testa

Dopo una convincente rincorsa i campioni in carica dell’Arena Metato si riprendono la testa della classifica. Nello scontro diretto contro il Torcigliano il successo, 2-1, è di rimonta. Sblocca Gaspari che poi colpisce anche un palo, ma Pecori e Bozzi ribaltano tutto. “Partita tosta - sottolinea Gianluca Franchi -. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa, grazie anche ai cambi, abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco”. “Grande primo tempo e pessima ripresa” ammette Andrea Giannini del Torcigliano.

La Croce Verde Discobolo bloccata sull’1-1 dal Real Nocchi. Non basta il vantaggio di Cinquini perché Pepi pareggia. “Meritavamo il successo - commenta amaramente Mario Limetti della Croce Verde Discobolo -. Preso gol sull’unica occasione concessa”. “Abbiamo tenuto duro contro una grande squadra - replica Francesco Raffaelli -. Il pari ce lo siamo conquistati, bravo il nostro portiere Aperti”. Dilaga il G.O. I Passi 77 contro l’hotel Virginia per 5-1. Mezzapelle, Nannini, Cerrai, Borghini e una autorete a favore per i pisani. Largo anche il 4-1 del Tdl Soccer sul Ctz Imballaggi Francè. Bitto 2, Raffagnagi e Guadagno rendono vano il momentaneo 1-1 siglato da Nocchi su rigore. “C’è stata partita - puntualizza Graziano Rizzo per gli sconfitti - sino all’1-2. Poi ci siamo sbilanciati troppo”. “Bel successo - assicura Francesco Artigiani - corredato da pregevoli segnature”. Tra Villa Diletta Bayern Versilia e Unione Quiesa Orange è 0-0. “Tanto equilibrio e partita che si è ravvivata nella ripresa” sottolinea Simone Giaconi per i locali. Infine il Piano di Mommio Manu passa 3-0 sull’Msa Force Diavolo. Maffei, Marinai e Farnocchia a referto. “Risultato bugiardo - tuona Ernesto Toto dell’Msa Force Diavolo -. Abbiamo fallito troppe occasioni e sotto 1-0 siamo anche rimasti, secondo me ingiustamente, in dieci uomini”.

Classifica: Arena Metato e CV Discobolo 13; Torcigliano e Hotel Virginia 11; Unione Quiesa 10; G.O. I Passi 77, Mb Team e Bellariviera; Nocchi e Villa Diletta Bayern 9; Tdl 8; Msa Force Diavolo 7; Piano di Mommio Manu 6; Gs Terrinca 3; Ctz Imballaggi Francè e Lube Viareggio 2; Nuovo Mondo Fitness 0.

