Campionato uisp. Kickers Narnali, missione compiuta con il Tavola. Il Vergaio liquida il fanalino Prato Est

Un solo padrone incontrastato in testa al campionato di calcio a 11 targato Uisp dopo la settima giornata di ritorno. I Kickers Narnali si confermano capolista solitaria del raggruppamento, salendo a quota 43 punti dopo il successo per 3-2 ottenuto contro il Tavola, che al contrario rimane in quarta posizione a quota 30, e approfittando al meglio del turno di riposo del Giusti Stefano Comeana, che resta sul secondo gradino del podio provvisorio a 38 punti. In terza posizione sale quindi il Signa 2007, che si aggiudica per 2-1 il match in casa del Phoenix (25 punti) e scavalca i rossoverdi del Tavola, portandosi a 32 punti. In risalita anche il Prato Asd, che con un bel colpo corsaro batte di misura (1-0) a domicilio il S. Ippolito, lasciando i blucerchiati fuori dal podio con 27 punti e salendo a metà del tabellone a quota 19. Sono 19 anche i punti del Vergaio 2003, che si aggiudica per 3-1 il match con il fanalino di coda Avis Verag Prato Est, ancora fermo in fondo al gruppo con 6 punti, ma ora rimasto unica maglia nera del girone, visto che il Prato City è riuscito a fermare sul 2-2 il Real Chiesanuova nello scontro diretto dei bassifondi e a portarsi a quota 7. Rinviata infine la sfida fra Polisportiva S. Andrea e Bellini Giacomo Bacchereto. In classifica marcatori La Rosa dei Kickers Narnali raggiunge il compagno di squadra Sciannamè in testa al gruppo con 10 reti segnate. All’inseguimento, con 8 centri all’attivo, Lombardi del S. Ippolito e Mancini del Signa 2007. Più staccato Donnini del S. Ippolito, a quota 7 realizzazioni. Le sfide del prossimo turno: Signa 2007-S. Andrea, Giusti Stefano Comeana-Kickers Narnali, Tavola-Vergaio 2003, Bellini Bacchereto-Real Chiesanuova, Prato ASd-Phoenix, Avis Verag Prato Est- S. Ippolito.

L. M.