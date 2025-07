Campionato Uisp. L’Arena Metato batte lo Sconvolts e si aggiudica il terzo scudetto consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, che vale l’apertura ufficiale di un ciclo, l’Arena Metato è campione versiliese del campionato Uisp. Sconfitto 3-0, in una finale che è stata anche equilibrata a dispetto del risultato finale, lo Sconvolts fresco vincitore, appena mercoledì scorso, della Coppa Baglini-Rizzo e proprio contro L’Arena Metato. Finale, dicevamo, equilibrata per larghi tratti e tutto sommato, complice anche il caldo, non particolarmente spumeggiante. Riprova che nella prima frazione i portieri restino praticamente inoperosi. I fuochi d’artificio arrivano nella ripresa e sono di marca pisana. Sblocca in apertura Di Marco, bravo ad intercettare di testa una punizione laterale. Il raddoppio è opera Di Bianco (miglior giocatore della finale), che lanciato in verticale scarta anche il portiere Rebellino per poi infilare sul primo palo. Alla festa manca giusto la firma del capocannoniere stagionale De Jesus (per lui 18 reti); firma che puntuale arriva, su un perfetto assist di Di Bianco in mezzo all’area di rigore, con una semirovesciata che non lascia scampo al portiere avversario. Nel finale lo Sconvolts, squadra orgogliosa, ci prova con l’eterno Rebughini e due volte con Lombardi, sempre su punizione, ma Franchi chiude la saracinesca. Per L’Arena Metato è tempo di far festa assieme ai suoi inseparabili tifosi, un traguardo ragguardevole.

Sergio Iacopetti