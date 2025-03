Campionato Uisp. Quattro turni alla fine del girone. Si definisce la griglia dei playoff

Mancano solo 4 giornate alla fine della fase in campionato e la classifica in vista dei playoff, che premieranno solo le prime otto qualificate, inizia sempre più a prendere forma. In testa si conferma L’Arena Metato campione in carica. Contro il malcapitato Nuovo Mondo Fitness è un 6-0 nettissimo. A referto Bozzi, Di Marco 2, Di Bianco, Pasqualetti e Valentini. "Partita tranquilla con supremazia totale"commenta Gianluca Franchi. A sorpresa il Real Nocchi impone l’1-1 allo Sconvolts. Ventura illude lo Sconvolts che subisce il pareggio, su rigore, con Pasquini. "Alla fine il pareggio ci può stare" ammette Adriano Pasquini dello Sconvolts. "Grande prestazione, soprattutto alla luce del fatto che eravamo rimaneggiati - argomenta Francesco Raffaelli del Real Nocchi -. Siamo però tutti in apprensione per il bruttissimo infortunio capitato al nostro Frambrini, che rischia di aver chiuso qui la stagione".

Finisce 0-0 tra GO I Passi 77 e Torcigliano. "Partita equilibrata, giocata su un campo difficile con occasioni da entrambe le parti"commenta Andrea Giannini del Torcigliano. Altro pari è quello tra Croce Verde Discobolo e Scf Bianchi/Mda. Un rigore per parte trasformati da Del Carlo e Giustini. "Partita molto tirata"sottolinea Mario Limetti per i locali. Tesi confermata anche da Gabriele Raimo degli ospiti: "Tanto equilibrio, con troppo nervosismo alla fine". In parità finisce anche tra Villa Diletta/Bayern Versilia e Bellariviera/Leblon. Da Silva e Fanfani su rigore, all’ultimo minuto, siglano per gli ospiti. "Siamo stati bravi a recuperare dallo 0-2"puntualizza Andrea Becagli del Bellariviera/Leblon.

L’Unione Quiesa Orange dilaga 6-0 sul Tdl Soccer. Raffaelli e Simonetti, su rigore, per il 2-0 nel primo tempo. Nella ripresa allungano Luozzo, ancora Simonetti e per concludere arrivano anche le altre due reti siglate dall’ispiratissimo Manfredi. "Era la partita che ci serviva. Abbiamo veramente fatto un ottima partita"è il commento di Federico Zompa per i vincitori. Il Ctz Imballaggi passa 2-1, con la doppietta di Costabile, sul campo della Don Bosco Mazzola, cui non basta Campi. "Successo che porta le firme di bomber Diego Costabile e del nostro portierone Lorenzo Rizzo, autore di 4-5 parate decisive"sottolinea Graziano Rizzo. "Sconfitta immeritata - dice Roberto Barattini -, perché abbiamo creato molto di più dei nostri avversari". Infine l’Hotel Virgina liquida 3-0 il Piano di Mommio/Manù, con Guarino, Pietrini e Manfredi. Rimandata Lube Cucine Viareggio-Terrinca per un guasto alla caldaia del campo Martellini di Stiava.

Classifica: Arena Metato 34; Sconvolts 31; Mb Team e Villa Diletta/Bayern Versilia 27; Croce Verde Discobolo e GO I Passi 77 22; Torcigliano e Bellariviera/Leblon 21; Scf Bianchi/Mda 20; Tdl Soccer e Unione Quiesa Orange 16; Lube Cucine Viareggio e Hotel Virginia 14; Real Nocchi 13; Ctz Imballaggi 12; Nuovo Mondo Fitness 11; Terrinca 9; Don Bosco Mazzola 8; Piano di Mommio/Manù 3.

Sergio Iacopetti