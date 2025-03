Campionato Uisp. Rivince ancora Metato nel remake della finale

Vincono tutte le prime e la classifica, in vista della corsa playoff, si allunga sempre di più. In testa si conferma L’Arena Metato che, nel remake della finale scorsa, sconfigge nuovamente il GO I Passi 77 stavolta per 4-1. Di Bianco 2, Pecori e De Jesus a referto. Per gli sconfitti Brandani sigla il momentaneo 3-1. Continua la corsa dello Sconvolts. Stavolta a cadere è il Csf Bianchi/Mda 3-1. Tosi e Lombardi siglano nel primo tempo, chiude Tarabella prima del centro, su punizione, di Colombini. "Partita senza storia e ben giocata da noi" commenta Adriano Pasquini". Rotondo 5-0 dell’Mb Team sul Piano di Mommio/Manù. Sblocca Viviani, poi nella ripresa ancora Viviani, Lucchesi e doppio Giannotti. "Partita più difficile di quel che dica il risultato" commenta, però, Giovanni Berlingeri.

Tennistico il 6-0 del Bellariviera/Leblon sulla Don Bosco Mazzola. Oliva, Michetti, Silva, Puccini e Baglini 2 a referto. "Avanti 1-0 abbiamo rischiato in almeno un paio di occasioni, poi abbiamo dominato" commenta Andrea Becagli. "Partita dai due volti - argomenta Roberto Barattini -. Nel primo tempo abbiamo giocato colpendo anche due pali. Male la ripresa con errori ed un netto calo". Pandolfi e Gaspari, una rete per tempo, firmano il 2-0 Torcigliano sull’Unione Quiesa Orange. "Partita ben giocata da noi" assicura Andrea Giannini. "Sconfitta meritata" ammette Federico Zompa. Dini, Della Latta (pallonetto da 40 metri) e Bonari per il 3-0 Nuovo Mondo Fitness sul Ctz Imballaggi. "Primo tempo equilibrato, ma ripresa in nostro controllo" argomenta Alberto Domenici. Infine il Terrinca supera 2-1 l’Hotel Virgina. Carcanaj e Benassi rendono vano il centro di Nardini. "Ci abbiamo creduto fino alla fine, vittoria meritata" sottolinea Ludovico Pili. "Sconfitta meritata" ammette Stefano Valenzi.

Classifica: Arena Metato 31; Sconvolts 30; Mb Team 27; Villa Diletta/Bayern Versilia 23; Discobolo Croce Verde e GO I Passi 77 21; Bellariviera/Leblon e Torcigliano 20; Csf Bianchi/Mda 19; Tdl Soccer 13; Lube Cucine Viareggio, Nuovo Mondo Fitness e Real Nocchi 11; Unione Quiesa Orange 10; Terrinca 9; Don Bosco Mazzola e Hotel Virginia 8; Ctz Imballaggi 6; Piano di Mommio/Manù 3.

Sergio Iacopetti