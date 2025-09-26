Campionato Uisp, si parte

Parte ufficialmente stasera la corsa al titolo 2025-2026 del campionato Uisp Empoli Valdelsa. Dopo il fine settimana dedicato esclusivamente alla Coppa Uisp, grande novità di questa stagione, oggi prende il via infatti anche il girone unico di Serie A1, con tredici squadre che proveranno a sfilare lo ‘scudetto’ dalle maglie del Vitolini. Campioni in carica che esordiranno domani pomeriggio ospitando il rinnovato Gavena di mister Turchetti, mentre ad aprire stasera la nuova stagione saranno i campioni regionali del Real Isola, nonché finalisti zonali lo scorso anno, che al campo in sintetico di San Donato a San Miniato ricevono la neopromossa Unione Valdelsa. L’altro anticipo odierno è quello di Montelupo, dove la Limitese di Galligani attende l’Usap Poggibonsi. Non solo A1, però, perché prosegue anche la Coppa Uisp con le gare della seconda giornata. Anche due di queste si disputeranno stasera, entrambe nel girone C, dove a Certaldo la Polisportiva ospita il Castelnuovo d’Elsa e a Montaione i padroni di casa ricevono gli empolesi del 4 Mori. Di seguito, comunque, ecco il programma completo del fine settimana che si chiuderà con i posticipi di lunedì prossimo. Serie A1 – Stasera: Real Isola-Unione Valdelsa (21.15, San Donato San Miniato); Limitese-Usap (21.30, Montelupo Brandani). Domani: Vitolini-Gavena (14.30, Vitolini); Massarella-Computer Gross (14.30, Massarella). Domenica: Scalese-Rosselli (10, La Scala). Lunedì: Casa Culturale-Fibbiana (21.15, San Miniato Basso); Martignana-Ferruzza (21.15, Cambiano). Coppa Uisp, girone A – Domani: Molinese-Brusciana (15, La Serra). Lunedì: Piaggione Villanova-Atletico Team (21.30, Villanova). Girone B – Domani: Le Cerbaie-Arci San Casciano (15, Stabbia); Monterappoli-Vinci (15, Monterappoli). Girone C – Stasera: Polisportiva Certaldo-Castelnuovo (21.30, Certaldo sussidiario); Montaione-4 Mori (21.30, Montaione). Girone D – Domani: Virtus Tavarnelle-Ortimino (15, Sambuca). Lunedì: Casotti-Boccaccio (21.15, Fucecchio Talini). Girone E – Domani: Staggia-Spicchiese (15, Staggia). Riposa: Corniola. Girone F – Domani: Valdorme-Lamporecchio (14.50, Pozzale). Riposa: Le Botteghe. Girone G – Domani: Sovigliana-Gs Sciano (15, Cortenuova). Riposa: YBPD United. Girone H – Lunedì: San Pancrazio-Gs Vico (21, San Pancrazio). Riposa: Malmantile United. Girone I – Lunedì: Sporting Cerbaia-Arci Cerreto Guidi (21.30, Cerbaia val di Pesa). Riposa: La Serra. Girone L – Domani: San Quirico-Montespertoli (15, San Quirico). Riposa: San Gimignano.