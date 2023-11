Campionato Uisp. TorciglianoSocoedi capolista solitario

C’è il TorciglianoSocoedi solitario capolista del campionato Uisp. Nel 3-2 sul Terrinca Calcio sono e decisivi i centri di Chicchi, Scavo e Gaspari che rendono vani quelli di Bartolucci e Battelli. “Successo meritato - dice Andrea Giannini - e già archiviato nel primo tempo”. Non fa drammi Ludovico Pili del Terrinca Calcio: “Nella ripresa abbiamo messo sotto una delle candidate alla vittoria finale”. La Croce Verde Discobolo liquida 3-0 il CtzImballaggi Francè. A referto Pardini, Michetti e Callegaro. “Ottima prestazione in un contesto di vero fair play” commenta Giovanni Agostini. “Era la nostra prima partita assieme” osserva Graziano Rizzo per gli sconfitti. L’Hotel Virginia si fa sorprendere 2-1 dall’Mb Team. Viacava e Seragini vanificano il monentaneo pari di Chicca. “Bella partita tra due ottime squadre - commenta Giovanni Berlingeri dell’Mb Team -. Per noi è la terza vittoria di fila, siamo competitivi”.

Incassa la sconfitta Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia. “Partita combattuta. Loro ci hanno creduto di più”. L’Orange Bozzano supera 3-0 il Nuovo Mondo Fitness con le reti di Simonetti, rigore, Tavernelli e Simonini. Sempre 3-0 vince l’Arena Metato sul Tdl Soccer. A referto Amdiaze, Di Bianco su rigore e Bozzi, che segnano nella ripresa. “Nella prima frazione - argomenta Gianluca Franchi - non siamo stati precisi, mentre nella ripresa abbiamo finalizzato”. “Nel secondo tempo abbiamo proprio mollato” riconosce Francesco Artigiani del Tdl Soccer. Anche il BellarivieraRistorante La Casina vince 3-0 contro il Villa DilettaBayern Versilia. Decidono la doppietta di Da Silva ed il singolo di Puccini. “Successo meritato” dice Andrea Becagli. “Loro ci sono stati onestamente superiori” riconosce Simone Giaconi. Infine il G.O.77Passi dilaga 7-1 contro il Piano di MommioManu, cui non basta il centro di ‘Skizzo’ Marradi. Cerrai 2, Brandani, Mezzapelle, Maneschi, Borghini e Nannini a referto. Infine 3-3 tra Lube Cucine Viareggio e Real Nocchi. A De Pietro, Falorni e Del Soldato rispondono Sartori 2 e Fambrini.

Classifica: TorciglianoSocoedi 10; Croce Verde Discobolo, Hotel Virginia e Mb Team 9; Orange Bozzano 8; Real Nocchi 7; Arena Metato, MsaForce Diavolo e BellarivieraRistorante La Casina 6; G.O.77Passi, Villa DilettaBayern Versilia e Tdl Soccer 4; Terrinca Calcio e Piano di MommioManu 3; Lube Cucine Viareggio 1; Nuovo Mondo Fitness e CtzImballaggi Francè 0. Sergio Iacopetti