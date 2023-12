Campo confermato. Nessuna variazione. Domenica si gioca al ‘Berni’ Badesse

Siena-Nuova Foiano si giocherà al Berni: la società ha provato fino all’ultimo, fino a martedì mattina, a trovare una struttura alternativa, sita sull’intero territorio, al campo di Badesse, ma ogni tentativo è andato a vuoto. Se le condizioni del terreno del Berni, disastrate da questo inverno piovoso e in particolare in alcune aree del rettangolo verde, sono quelle che sono, la speranza è che almeno non siano peggiori di quelle viste in occasione di Siena-Castiglionese, con parti davvero al limite della praticabilità. Alla ripresa del campionato dopo le festività natalizie, che per la Robur sarà il 14 gennaio, visto il turno di riposo del 7, la speranza è che si sia sbloccata la questione del Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda, ovvero che il Tar della Toscana abbia finalmente comunicato la propria sentenza sulla revoca della concessione d’uso dei due impianti all’Acr Siena. dopo l’udienza tenutasi giovedì 7 dicembre. Step necessario per lo start dei lavori di cui il vecchio Rastrello, ormai abbandonato e distrutto dall’incuria, necessita, prima che la squadra di Magrini possa pestarne l’erba e farne la sua ‘casa’.