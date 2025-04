Campobasso-Perugia 2-1, nuovo flop per il Grifo

Campobasso, 23 aprile 2025 – Un vero flop. Il Perugia cade a Campobasso e con un punto in tre partire vanifica la bella rimonta compiuta nelle settimane precedenti. Il Grifo chiude la stagione con una settimana di anticipo, fuori dalla griglia play off che quest’anno ospita addirittura undici squadre. Si chiude una delle stagioni peggiori degli ultimi anni. Ora c’è il tempo per ricostruire o rivoluzionare. Eppure le motivazioni dovevano essere superiori a quelle del Campobasso che era a un centimetro dal traguardo. Invece Il primo tempo racconta di un Campobasso compatto, aggressivo, soffocante, che impedisce al Perugia di ragionare ed è pronto a sfruttare gli spazi, particolarmente vivace sulla sua fascia sinistra, quella destra del Grifo. Da lì che infatti nascono i due pericoli per la porta di Gemello, la prima volta fortunato, la seconda invece bravo. I gol arrivano tutti nella ripresa, ma quelli del Campobasso sono due, il primo che sblocca, il secondo dopo il momentaneo pareggio di Cisco. Squadra lenta, che ha costruito poco e nulla. Un finale in linea con tutta la stagione.

La gara. Il Perugia parte per comandare ma al primo affondo il Campobasso va a un passo dal vantaggio, con una conclusione di D’Angelo 7’ che si infila nell’area biancorossa, conclude, colpisce la traversa col rimpallo su Gemello che salva la porta. La squadra di Prosperi prende le misure e chiude i varchi e aggredisce. Il Grifo prova ad aggirare il Campobasso ma è lento, alla fine è Matos con un destro a fil di palo (24’). In chiusura di tempo ancora affondo sulla fascia destra biancorossa, con Bifulco che trova il varco e conclude (41’), con Gemello che ci mette una pezza. A inizio ripresa spazio a Cisco per Kanoute, ma il problema è che la manovra del Perugia è lenta e il Campobasso ha tutto il tempo per organizzare la sua difesa. La squadra di casa invece con due passaggi arriva in zona calda. E all’8’ affonda ancora sulla fascia destra del Grifo con Di Stefano che brucia Riccardi, conclude, la palla tocca il palo e entra. La prima reazione del Perugia arriva al 19’ quando Cisco decide di fare da solo, conclude ma trova Forte pronto. Al 23’ Cangelosi inserisce Seghetti e Giunti per Di Maggio e Broh. Ma è Cisco a dare speranze al Perugia al 32’ con la rete del pareggio. L’esterno ci prova anche al 36’. Ma al primo nuovo affondo, sempre sulla destra biancorossa, il Campobasso va avanti con Morelli (41’).

Tabellino

Campobasso-Perugia 2-1

CAMPOBASSO (3-5-2): Forte F.; Remy, Benassai, Calabrese; Pierno, Serra (20’st Pellitteri), Chiarello, D’Angelo (30’st Cerretelli), Martina (30’st Morelli); Di Stefano (15’st Di Nardo), Bifulco (30’st Falco). A disposizione: Neri, Celesia, Mondonico, Forte R., Lombari, Pellitteri, Bigonzoni, Prezioso, Mancini. All: Fabio Prosperi

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Amoran, Giraudo; Broh (22’st Giunti), Joselito (31’st Torrasi), Di Maggio (22’st Seghetti); Matos, Montevago, Kanoute (1’st Cisco). A disposizione: Albertoni, Yimga, Plaia, Leo, Lisi, Brunori, Agosti, Polizzi, Marconi. Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Cataneo di Foggia e Marco Roncari di Vicenza)

Quarto assistente: Simone Palmieri di Avellino

Reti: 8’st Di Stefano, 32’st Cisco, 41’st Morelli

Note: ammoniti Calabrese, Giraudo, Serra