Campodarsego-Virtus Ciserano: decisione del Coni attesa per domani

Domani sarà il giorno della verità per l’intricata questione legata alla partita tra Campodarsego e Virtus Ciserano, saltata il 29 gennaio per presunte irregolarità nelle misure della traversa di una porta dello stadio Gabbiano della cittadina patavina. In effetti il Collegio di Garanzia del Coni ha sospeso la decisione della Corte d’Appello Federale e ora il ricorso del Campodarsego verrà rianalizzato nei dettagli in modo da giungere alla decisione definitiva. In attesa, è stato modificato il calendario della post season del girone C, con il primo turno dei playoff che è stato posticipato a domenica 18 (in campo Villa Valle contro l’Adriese e Treviso-Mestre), la stessa data nella quale si svolgeranno anche i playout (che tra l’altro vedranno coinvolta la stessa Virtus Ciserano, impegnata a contendere in gara secca ai cugini del Caravaggio la permanenza in Serie D). Se venisse accolta la domanda del Campodarsego, la gara con i rossoblù verrà effettuata mercoledì o giovedì, così da consentire l’avvio degli spareggi post-campionato per domenica 18.

La ripetizione dell’incontro potrebbe rivelarsi decisiva per la squadra patavina che, in caso di vittoria, salirebbe a 65 punti ed estrometterebbe dai playoff il Mestre, fermo a quota 64. Non ci sarebbero, invece, sostanziali variazioni per la Virtus Ciserano, che, in ogni caso, dovrà affrontare lo spareggio col Caravaggio con l’obbligo di vincere per evitare l’Eccellenza.

Luca Marinoni