Canaletto, storia in gialloblù lunga 65 anni. Al Tanca la festa con i protagonisti del passato

Il Canaletto Sepor festeggia i 65 anni di storia oggi alle 17.30 al campo ’Astorre Tanca’ con un grande revival a cui sono stati invitati tutti i protagonisti di una fantastica avventura iniziata nel settembre 1960 all’Oratorio del quartiere. "Questa sarà l’occasione per ricordare – sottolinea la presidente Sabrina Benassi – e trasmettere il sogno in cui abbiamo sempre creduto. Un evento in cui le emozioni saranno tantissime perché intere generazioni si ritroveranno unite in un unico abbraccio per una storia che non avrà mai fine. Per questo abbiamo invitato tutte le persone che in tutti questi anni hanno condiviso con noi valori preziosi come quelli di fede, passione e sacrifico". Alla cerimonia parteciperanno Giovanni Barcelli, Vittorio Braguzzi, Ilio Montegriffo, Rolando Pedrelli, Enrico Spagna, Dante Puccinelli, Gualtiero Vaccarini, Ugo Questa, Rino Fedolfi e tanti altri. Il primo patron del sodalizio canarino fu Attilio Frola con Alfio Sgorbini presidente onorario, mentre negli anni successivi si avvicendarono alla presidenza Costantini, Russo, Pedrelli, Ferrari, Maccione, Cozzani, Signani, Sommovigo, Cerrone ed infine Sabrina Benassi. Luciano Antonini, Alessandro Signani, Cesare Mori e Giorgio Mori sono, invece, i presidenti onorari.

Il primo campo fu il mitico ’Bruno Nannipieri’, mentre i colori sociali sono stati ripresi da undici maglie di lana gialle con i bordi rossi che la Roma regalò a Don Bruno, il parroco della Chiesetta del Canaletto. Il rosso lasciò subito il posto al blu, colore caro alla Madonna. Nel 1960-61 arrivò il primo trofeo ’Coppa Città della Spezia’ con mister Pellistri, assistito dal dirigente Vaccarini. In quella formazione militavano Franci, Riccotuo, Da Pozzo, Muner, Carpino, Cerrone, Vigna, Secoli, Cialdini, Virdis e Bracciotti. Da non dimenticare anche i giovani Juniores di Braguzzi che con dirigente Questa conquistarono il titolo provinciale con i vari Zurlo, Chiaramonti, Cialdini, Rossi, Corsi, Franci, Cerrone, Biscioni, Fontana, Costa Eraldo, De Martino.

Degni di nota anche gli undici titoli liguri regionali, vinti da Vittorio Braguzzi, Fabrizio Vaccarini, Rino Papa, Alfonso Piston e Gianni Di Staso. oltre i titoli provinciali, a dimostrazione di quanto il club spezzino sia attento alla valorizzazione dei propri giovani. Un modus operandi che ha attirato le attenzioni di tante società professionistiche che hanno trovato nel florido vivaio canarino tante promesse da far crescere. Finite le partite nei campi a 5 e a 7, i protagonisti si ritroveranno a cena insieme per continuare la festa.

Ilaria Gallione