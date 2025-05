Canaletto, tutto deciso: "Plicanti resta con noi"

Clima di conferme in casa Canaletto Sepor con la scelta della società di continuare il percorso insieme a mister Massimo Plicanti. La decisione è stata presa dopo l’ottimo quinto posto con cui la squadra ha da poco concluso il campionato di Promozione. Un posizionamento che ha soddisfatto il club gialloblù e convinto a puntare per la quinta stagione consecutiva sul tecnico di Caniparola. "Abbiamo molta fiducia in lui – sottolinea la presidente Sabrina Benassi – si è sempre dimostrato molto professionale, capace di guidare nel modo corretto i ragazzi e creare con loro una grande sintonia. Ha sempre seguito le linee della società: è la persona giusta per dare continuità al nostro progetto". Una fiducia mai messa in discussione per un allenatore diventato elemento imprescindibile del club, una sorta di ’Sir Ferguson’, come simpaticamente è stato soprannominato nell’ambiente. Plicanti ha il patentino Uefa A ed l’abilitazione per Lega Pro, Lega nazionale dilettanti e settore giovanile. La Juniores regionale d’Eccellenza sarà affidata ad Andrea Morini, promosso dopo l’esperienza come collaboratore tecnico della Prima Squadra.

Il progetto dei canarini sarà orientato essenzialmente alla valorizzazione dei giovani, riuscendo a tirare fuori dal cilindro giocatori capaci di spiccare il volo, come successo a Lorenzo Da Pozzo, classe 2004, passato al Venezia e reduce da un campionato di C in prestito alla Pianese. Su Luigi Pedaci, secondo miglior realizzatore del girone, ci sono le sirene di una squadra professionistica. Confermati invece per il prossimo anno il portiere Francesco Mazzini, i difensori Matteo Ferri, Stefano Gambini e Lorenzo Coppola, i centrocampisti Matteo Paparcone, Ilario Natale, Daniele Cuccolo e Amine Bouhrame. Tra i nuovi acquisti Emanuele Smecca, attaccante spezzino 2003, cresciuto nelle giovanili della Carrarese ed esperienze con Fezzanese, San Marco e Forte dei Marmi.

Ilaria Gallione