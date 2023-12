Canessa veste l’azzurro. Sangio all’esame Livorno

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

Nuovo colpo di mercato della Sangiovannese. La società di Piazza Arduino Casprini ha infatti ufficializzato, nella mattinata di ieri, l’ingaggio dell’attaccante livornese classe ’99 Alessio Canessa, che ha giocato in questa prima parte di stagione nel campionato di Eccellenza Toscana con il River Pieve nel quale ha messo a segno quattro goal. Giocatore molto strutturato dall’alto dei suoi 188 centimetri, andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Giuseppe Iaquinta che soltanto pochi giorni fa ha rescisso il suo contratto con gli azzurri per approdare nel Sant’Angelo Lodigiano, sempre in quarta serie. Per uno scherzo del destino affronterà proprio la squadra della sua terra natia domani alle 14:30 al Virgilio Fedini. L’arrivo di Canessa non conclude di fatto il mercato in entrata, Morandini e Bucciarelli sono alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e di un terzino, possibilmente ambidestro, del 2004 che possa permettere di avere più scelte possibile per quanto riguarda le quattro quote da schierare obbligatoriamente sul rettangolo verde.

Questa sessione di mercato invernale si concluderà il 22 dicembre, prima delle gong finale arriveranno sicuramente altre novità. Intanto uno degli ultimi volti nuovi, ovvero Edoardo Bartolozzi, parla dei suoi primi giorni in azzurro. Classe 2004, di ruolo esterno offensivo, proviene da una parte di stagione giocata a Poggibonsi e la chiamata del suo ex mister Atos Rigucci, col quale ha lavorato lo scorso anno a Scandicci, è stata la molla che l’ha fatto optare per il suo trasferimento in maglia azzurra. "Sono arrivato da pochissimi giorni - afferma - ma ho sensazioni positive perché ho notato un gruppo che lavora molto e ascolta con attenzione le direttive del mister. Quando Rigucci mi ha chiamato ho accettato di sposare questa causa, provengo da una prima parte di stagione nella quale non mi sono ritagliato uno spazio importante e confido di potermi riscattare qui in maglia azzurra. La partita di domani con il Livorno? Come si dice in questi casi si prepara da sola, è una gara molto stimolante ma noi siamo carichi anche grazie al successo di domenica che ha chiuso una brutta serie negativa".