Canestrari: "Comincio a vedere la vera Alma"

Dopo una sconfitta e un pareggio, l’Alma Fano è tornata alla vittoria in trasferta contro il Moie Vallesina, un successo che è servito a consolidare la sua posizione nei quartieri alti della classifica. Al di là del punteggio (1-3) il match contro il Moie ha mostra un Fano più convincente rispetto alle precedenti uscite, nonostante le sistematiche assenze che continuano a falcidiare il gruppo. "Temevo questa partita – ha detto il direttore sportivo Roberto Canestrari – perché non eravamo usciti ancora dall’emergenza. Avevamo cinque giocatori non disponibili nello stesso ruolo: Gucci, Sartori, Zaccardo, Beciani e Moschella, però si è visto che anche le nostre seconde linee sono valide". Nonostante ciò i granata si sono imposti grazie ad una doppietta di Niang nel primo tempo e alla rete di Arpaia nella ripresa che ha chiuso i conti dopo che il Moie si era fatto sotto. "I nostri avversari – spiega ancora il diesse fanese – venivano da una sconfitta interna e a livello statistico non è che la stessa squadra possa perdere in casa due partite consecutive per cui questa era una gara certamente non semplice. È stato bravo mister Omiccioli ad inventarsi Niang come attaccante centrale che ha fatto molto bene realizzando una doppietta, ma si è visto anche una squadra più compatta, più unita, che ha rischiato poco e costruito tanto perché, a parte i tre gol, c’è stato un gol annullato che mi è parso regolare e altre due o tre occasioni importanti per segnare. Insomma la squadra ci è piaciuta e la vittoria credo che sia stata meritata". In effetti, a parte quel gol arrivato su calcio da fermo il Moie non è parso capace di mettere in seria difficoltà la squadra fanese, sostenuta da circa duecento tifosi. Tra i diversi segnali positivi va annoverato anche il nuovo "debutto" in maglia granata di Niccolò Gucci, entrato al 40’ della ripresa in sostituzione di Niang per giocare gli ultimi spiccioli della gara. "Ci stiamo avviando alla nostra migliore condizione – certifica il direttore sportivo Roberto Canestrari – e al recupero di giocatori importanti che possono cambiare il volto della squadra. Insomma ci stiamo avvicinando alla fine dell’emergenza".

sil.cla.