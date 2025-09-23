Canestrari consola l’Alma: "Un ko che serve"

"Meglio adesso che più tardi. Anche se questa sconfitta è dura da digerire, visto che non eravamo più abituati a perdere da tanto tempo", è il commento del direttore sportivo del Fano Roberto Canestrari. In effetti a Castelferretti l’Alma Fano subisce la prima sconfitta in partite ufficiali dopo oltre un anno di attività agonistica. La neopromossa Castelfrettese ha dimostrato di essersi già adattata al clima della Promozione – 2 vittorie e un pari nelle prime tre giornate – cosa che invece non sembra essere riuscita finora al Fano. "Sconfitte come queste – prosegue nella sua disamina il diesse Canestrari – mettono a nudo quelle che possono essere le pecche e gli interventi da fare. Perciò ben vengano all’inizio di un campionato, quando c’è tutto il tempo per rimediare".

Gol preso a parte – è stata una sfortunata deviazione del difensore Innocenti nella propria porta che ha lasciato di stucco il portiere Santini – l’Alma non ha mostrato di essere superiore agli avversari e chi vedeva nei granata la squadra ammazza-campionato come lo scorso anno, al momento, è costretto a ricredersi.

"Sappiamo che c’è un obiettivo da portare avanti – sostiene il direttore sportivo fanese – sia da parte della società che da parte dello staff tecnico che è quello della promozione e tale rimane anche dopo questo passo falso. Abbiamo visto che c’è qualcosa che non quadra, anche perché siamo ancora in una fase di emergenza: ci manca un attaccante come Gucci, il secondo, Sartori, è a mezzo servizio come condizione fisica, la squadra è totalmente nuova, c’è una mentalità da cambiare in quei giocatori che vengono dalla Terza categoria, i giovani devono maturare. Nel calcio, lo sappiamo, non si inventa niente dall’oggi al domani. E comunque questa sconfitta non era nell’aria. Per quello che si è visto da entrambe le squadre era una partita da pareggio".

La battuta d’arresto, comunque, non passerà sotto silenzio. "Ci servirà a farci capire – conferma il direttore sportivo Roberto Canestrari – dove e come si dovrà intervenire. Lo avevamo detto in passato e ribadito e a maggior ragione lo diciamo oggi dopo questa sconfitta: la squadra deve essere migliorata. Non siamo affatto preoccupati perché sappiamo che siamo in emergenza e che quindi si può solo migliorare".

Basterà Niccolò Gucci a recitare il ruolo di salvatore delle patria? È la prima domanda che dovrà porsi la società di via Toscanini se vorrà centrare la promozione.

sil.cla.