Cannara in finale playoff: battuta la Sestese ai rigori

CANNARA 3 SESTESE 1 (D.C.R.)

CANNARA: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Schvindt (46’st Della Vedova), Bertaina En., Roselli, Ferrario (29’st Luparini), Montero, Bertaina El., Camilletti, Vitaloni (32’st Cardoni). A disp.: Liotti, Lupi, Maselli, Facchini, Zaccheo, Baglioni. All.: Ortolani.

SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (32’st Pisaneschi), Safina (32’st Sarp Papa), Berti (1’pts Manganiello) Ciotola (10’st Casati), Ermini (7’pts Piccini). A disp.: Tognoni, Piccini, Robi, Fiorentino, Gori. All.: Polloni.

ARBITRO: Cisternini di Seregno

MARCATORI: 4’ pt Ermini.

NOTE: espulsi al 24’ pt El. Bertaina (C), all’8’ st Pisaniello (S), al 5’ pts Casati (S) tutit per somma di ammonizioni, al 16’ sts Biondi (S). Spettatori 500 circa. Sequenza rigori: Luparini (C) gol, Cirillo (S) palo, Della Vedova (C) parato, Manganiello (S) gol, Montero (C) gol, Giuntini (S) parato, En. Bertaina (C) fuori, Pisaneschi (S) traversa, Camilletti (C) gol.

Il Cannara vola in finale playoff. I rossoblù di Ortolani escono sconfitti 1-0 ai supplementari ma si impongono 3-1 ai rigori conquistando il pass per la finalissima che vale la serie D. Avversario di turno il Pinerolo che, nell’altra semifinale, ha pareggiato 1-1 a Bolzano. Una partita che si mette subito in salita per il Cannara che dopo 4 minuti va sotto quando Ermini, sugli sviluppi di una punizione di Cirillo, batte Stefanelli. I rossoblù di casa restano anche in 10 al 24’ quando l’arbitro estrae il secondo giallo all’indirizzo di Elian Bertaina dopo un contatto col portiere toscano Giuntini. In avvio di ripresa parità numerica ristabilita dopo il rosso a Pisaniello. Si va ai supplementari e la Sestese chiude in 8 per i rossi a Casati e Biondi. Dal dischetto il Cannara è più freddo e il penalty trasformato da Camilletti vale il 3-1 e il pass per la finale.