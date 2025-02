Cantelli e Davo premiata ditta. Il Mesola passa con autorità

mesola

MESOLA: Calderoni, Telloli, Biolcati, Paganini (67’ Mantovani), Marcolini, Guariento, Crosara (55’ Cavallari E.), Neffati (62’ Minarelli), Allegrucci (87’ Gianella), Cantelli, Davo (73’ Ferro). All. Cavallari O.

TREBBO: Locchi, Coletti (28’ Venzi), Zanzani (62’ Puzzo), Corropoti D., Corropoti S., Rana (46’ Darraji), Fabbri, Piemonte (46’ Grande), Rubino, Saleh, Marchi (52’ Dovesi). All. Valvorta.

Arbitro: Nadini (Modena). Ass. Vigile e Pisu (Cesena).

Reti: Cantelli 3’ e 49’, Davo 52’ Note: ammoniti Rubino, Corropoti D. e S., l’allenatore Valtorta, Minarelli.

Il Mesola, sul campo del Pontelangorino, mantiene la vetta della classifica, in solitario, dopo la bella vittoria contro il Trebbo, tallonato a soli due punti dal Valsetta Lagaro e a +4 sulla Comacchiese. Subito pericoloso, al 2’ con Guariento che dal limite dell’area calcia nel sette ed il portiere Locchi si salva con una super parata. Passa un minuto e dalla parte opposta Cantelli calcia un pallonetto che supera Locchi e porta in vantaggio il Mesola. Fino al 22’ la gara vede entrambe le squadre effettuare passaggi sbagliati, gioco approssimativo e nessuna emozione. I padroni esprimono una bella e manovrata azione che consente a Crosara di arrivare dentro l’area alla sinistra dell’estremo difensore ospite e sferrare un diagonale alto di poco sopra la traversa. Al 31’ ghiotta occasione del raddoppio, Allegrucci serve Davo che solo davanti al portiere non conclude. Due minuti dopo su traversone dalla fascia di Neffati, ancora Davo di testa, fuori di poco. Primo tiro del Trebbo al 33’ con Marchi, alto. Al 36’ Neffati, su un pallone respinto dalla difesa, calcia di prima e Locchi sul tiro angolato si supera ancora. Il Trebbo passa al 40’ con Marchi, ma è in offside.

Cambio di fronte e Davo passa la palla ad Allegrucci che nell’area piccola si gira in mezza rovesciata, ma il tiro è alto. Al 43’ Trebbo vicinissimo al gol con Piemonte, che si avventa sulla palla che danza ad un passo dalla riga della porta, ma Telloli sventa e mette in angolo. Al 47’ su tiro di Venzi, ancora Telloli salva lanciandosi al volo, dopo che Calderoni era già battuto, con palla deviata che tocca la traversa. In apertura di ripresa lungo rinvio di Calderoni, col Trebbo sbilanciato in avanti, Cantelli supera in dribbling alcuni difensori e segna il raddoppio. Direttamente da fallo laterale di Biolcati, Davo supera di testa Locchi. Il Trebbo passa ancora con Dovesi, ma anche questa volta in fuorigioco. Rubino al 76’, perfetta punizione di prima dal limite, palla all’incrocio, ma Calderoni si supera e devia in angolo.

c. c.